Úřad práce začne testovat on-line kurz pro uchazeče o zaměstnání

Úřady práce na Pardubicku začnou testovat on-line kurz pro uchazeče o práci. Vzdělávání na dálku doplní konzultace s poradcem. Lidé by se měli naučit hledat práci, vystupovat na přijímacím pohovoru či lépe hospodařit s penězi. V pátek o tom informovalo generální ředitelství úřadu práce a ministerstvo práce.

Pilotní projekt potrvá do konce června. Zapojit se může až stovka lidí. Po vyhodnocení a ověření výsledků by se kurz mohl rozšířit do celé republiky.

"Tradiční formy poradenské činnosti jsou momentálně utlumeny, ale nacházíme další cesty, jak můžeme dostat potřebné informace k těm, kteří se ocitli bez práce a potřebují se zorientovat, jak mají v těchto nelehkých životních situacích postupovat," uvedl generální ředitel úřadu práce Viktor Najmon.

Kurz má posílit dovednosti i znalosti. Průvodcem bude poradce z úřadu práce. Na závěr čeká klienty test z toho, co se naučili. "V uplynulých dnech jsme oslovili první vytipované uchazeče o zaměstnání a v průběhu příštího týdne zahájíme pilotní provoz," sdělil ředitel krajského úřadu práce v Pardubicích Petr Klimpl.

Úřad práce kvůli epidemii omezil úřední hodiny. Do poboček mohou lidé přijít v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 a pak od 13:00 do 17:00, v jiné dny se musejí předem objednat. Úředníci vyzvali klienty, aby se na ně obraceli na dálku po telefonu či přes e-mail. Konají se i on-line schůzky.

Epidemie a nařízená omezení si podle zástupců úřadu a ministerstva vyžádala také vzdělávání nezaměstnaných na dálku. Kurz bude pokračovat i po zvládnutí nákazy. Na vytvoření programu, který je postavený na bezplatné vzdělávací platformě Open P-TECH, se zdarma podíleli specialisté ze společnosti IBM. Podle jejích zástupců platforma nabízí kurz přípravy na pracovní pohovor, prezentačních schopností či týmové spolupráce.