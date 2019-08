Ústavní právník zpochybňuje Zemanovy důvody k odmítnutí Šmardy

Prezident může odmítnout jmenování ministra jen kvůli právní překážce nebo kdyby byl navržený bezpečnostním rizikem. V České televizi to řekl ústavní právník Jan Kysela v reakci na stanovisko prezidenta Miloše Zemana, který odmítá jmenovat ministrem kultury kandidáta ČSSD Michala Šmardu. Argument odborné způsobilosti, se kterým Zeman přišel, podle Kysely může vznášet strana, která ministra nominuje, nebo premiér, nikoli hlava státu.

"Prezident může odepřít jmenování, když je tu právní překážka. Dříve to byl lustrační zákon, dnes například zákon o střetu zájmů," řekl Kysela. Dalším důvodem by mohlo být, pokud by měl prezident od tajných služeb informace o tom, že kandidát představuje pro Česko bezpečnostní riziko. Za ryze teoretickou pak označil možnost odmítnutí v případě, že by premiér navrhl negramotného kandidáta. "Jinak má prezident vyhovět předsedovi vlády, protože za vládu je odpovědný předseda vlády," řekl Kysela.

Odmítl také Zemanovu argumentaci o tom, že by se Šmarda neměl stát ministrem kultury, protože nemá s kulturou odborné zkušenosti. "Argument odbornosti je legitimní ve vztahu ke straně, která ministra nominuje, a ve vztahu předsedy vlády," řekl.

Podle Kučery se premiér Andrej Babiš (ANO) může bránit prezidentovi podáním kompetenční žaloby. Druhou možností je, že se předseda vlády i šéf koaliční ČSSD Jan Hamáček se situací smíří a budou akceptovat kandidáty do vlády, které jim předloží prezident. V takovém případě by už ale vláda nebyla premiérova, ale prezidentova.