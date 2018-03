Útěk z pekla. Zachránci psů kradou zvířata z množíren

Na metru čtverečním se v kotci tlačí dvanáct čivav, které se mají stát výhodným obchodním artiklem. V otřesném prostředí množírny jsou desítky dalších psů. Naštěstí se najdou nadšenci, kteří zvířatům za značného osobního rizika pomáhají na svobodu.

Psi drahých plemen se mezi sebou volně rozmnožují, jsou namačkáni v miniaturním prostoru s nulovou hygienou. Majitel na nich vydělává desetitisíce korun. Tak vypadá prostředí množíren. Profitují i přes opakované protesty neziskových organizací na ochranu zvířat. Jen pár lidí (zhruba s tisícovkou podporovatelů) se ale odhodlá k činu. Když není možná domluva, přichází na řadu záchranná akce. Jinak řečeno - jde o krádež, ovšem ze zvířecího i lidského pohledu o záslužnou "ilegální činnost". Psi jsou odcizení z místa, kde prokazatelně trpí.

"Už deset let se řeší 'kauza Pchery' na Kladensku. To je místo, jež je údajně záchrannou stanicí pro opuštěné psy. Paní, která to vlastní, jich tam má přes stovku a nedává je nikam k adopci. Zařízení se tváří jako útulek, ale psi se tam mezi sebou množí a chcípají. Zaživa je tam žerou krysy," popisuje pro nové vydání časopisu TÝDEN jeden z případů dobrovolnice, jež vyhledává nelegální množírny a snaží se ztrápené živočichy od bezohledných vlastníků získat. Kvůli svému bezpečí si ale nepřeje, aby bylo její jméno zveřejněno.

Majitelka "útulku" Dagmar Harigelová odmítá, že by šlo o rozmnožovací stanici, a argumentuje takřka neprůstřelně: "Nemám zájem množit štěňata, protože je to pro mě finančně náročné. Čím více jich mám, tím více mě to stojí," vysvětluje.

Pcherský případ rozhodně není výjimečný. Další podobné místo je v obci Kozinec západně od Prahy.