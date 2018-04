Útok byl nevyhnutelný, tvrdí Babiš. Hrad tento názor nesdílí

Úder proti syrskému režimu byl nevyhnutelný. Na twitteru to napsal český premiér Andrej Babiš (ANO). Z pohledu Česka jsou podle něj chemické zbraně nepřijatelný válečný instrument, zvlášť když se používají proti civilistům. Vyzval světové mocnosti, aby jednaly o mírovém řešení v Sýrii.

Bezpečnost ČR není po útoku USA, Francie a Británie v Sýrii ohrožena, v pořádku jsou i Češi na ambasádě v Damašku a čeští vojáci v misi na Golanských výšinách. Novinářům to řekla ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) po dnešním jednání užšího krizového štábu ministerstva obrany.

"Úder proti syrskému režimu, který útočí chemickými zbraněmi na civilní obyvatelstvo, byl nevyhnutelný. Z prvních informací vyplývá, že byl veden přesně a zasažena byla taková zařízení, která slouží k výrobě či přechovávání chemických zbraní," uvedl Babiš.

Podobně hovořili další politici

"USA, Velká Británie a Francie daly jasně najevo, ze nelze nijak tolerovat použití chemických zbrani. Byly minimalizovány dopady útoku na civilisty," uvedla na twitteru ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO). Podobně se vyjádřila i velká část představitelů opozičních sněmovních stran. "Raketové útoky spojenců považujeme za silný varovný signál o tom, že používání chemických zbraní - nota bene proti civilistům - je nepřijatelné," uvedl předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

"Použití chemických zbraní proti vlastnímu obyvatelstvu je odporný zločin, který nelze tolerovat. Společná akce USA, Velké Británie a Francie v Sýrii je správnou reakcí," uvedl na twitteru předseda ODS Petr Fiala. "Odpovědnost za stav v Sýrii nese (syrský prezident Bašár) Asad a jeho spojenci, Rusko a Írán," napsal na twitteru předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Útok na Sýrii naopak odsoudil předseda komunistů Vojtěch Filip. "Vojenské ataky nikdy nepřispěly k řešení, naopak přiostřují napětí, a právě tento útok může mít katastrofický dopad," sdělil. Kriticky se vyjádřil i mluvčí prezidenta Miloše Zemana Ovčáček. "Vojenské řešení je vždy až to poslední," uvedl. Zároveň osočil novináře a kritiky Zemana, že podporují válku.

"Útok spojenců na chemické cíle v Sýrii podpořilo NATO, tedy i ČR. Správně, očekávám podpůrná vyjádření Hradu," napsal na twitteru český europoslanec a místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička.

Hrad rázně akci odmítl

Vojenské řešení situace by podle Hradu mělo být až poslední možností. Uvedll to na twitteru mluvčí českého prezidenta Miloše Zemana Jiřího Ovčáček po nočním útoku USA, Británie a Francie na Sýrii. Zároveň slovně napadl novináře, neziskové organizace a kritiky prezidenta Zemana, že podporují válku.

Spojené státy, Británie a Francie podnikly v noci na dnešek koordinovaný vojenský úder na cíle Sýrii v reakci na chemický útok před týdnem s desítkami obětí, který přičítá Západ syrskému vládnoucímu režimu. "Vojenské řešení je vždy až to poslední," uvedl mluvčí Zemana.

Na svém dalším twitterovém účtu Ovčáček osočil novináře, že válku chtěli. "Nadšení čeští novináři, neziskovkáři a pražskokavárníci prý už brzy vyrazí do první linie v Sýrii. Stále ale hledají velitele. Nějaký tip?" napsal. Již ve čtvrtek uvedl, že se novináři při představě války "slastně olizují" a měli by být posláni do první linie.

Loni prezident Zeman uvedl, když tehdy USA zaútočily po chemickém útoku na syrskou vojenskou základnu nedaleko Homsu, že by byl ochoten považovat americký útok za oprávněný, pokud ze zmíněné základny byl skutečně veden útok chemickými zbraněmi.

České ministerstvo zahraničí k nočnímu útoku na Sýrii uvedlo, že je to jasný vzkaz komukoli, kdo by chtěl v chemických útocích v Sýrii pokračovat. Podle ministerstva by se ale mělo hledat politické řešení konfliktu. "Společně s EU a dalšími spojenci vyzýváme všechny aktéry konfliktu, aby přispěli k deeskalaci a obnovili mírová jednání k nalezení politického řešení," uvedla česká diplomacie v tiskovém prohlášení.