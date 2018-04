"Útok cizinců v Praze? Číšník eskaloval násilí, mohlo to dopadnout jinak"

V souvislosti s nedávným útokem na číšníka v centru Prahy, kdy muže napadlo sedm Nizozemců, odpovídal instruktor sebeobrany a bývalý velitel speciálního oddělení SOG Lumír Němec na otázky v rozhovoru pro server Aktuálně.cz. Podle Němce je nejlepším řešením úplně se konfliktu vyhnout nebo se dát na útěk. Ženy mohou naopak využít své "ženské zbraně" a útočníka tak uklidnit.

K podobným incidentům docházelo podle Němce i v minulosti, dokonce v podobné nebo stejné míře. V současné době se ale o takových případech snadněji dozvídáme skrze sociální sítě. "Dneska se dostáváme k informacím velice rychle, dříve bychom se k tomu třeba vůbec nedostali. K těm napadením ale docházelo, dochází a docházet bude. Lidé musí počítat s tím, že je policie vždy neochrání," říká Němec a dodává, že je násilí jednoduše více vidět.

Případ napadeného číšníka v centru Prahy vyvolal na sociálních sítích značné pozdvižení. Napadený muž skončil na jednotce intenzivní péče a musel podstoupit operaci hlavy. Podobným situacím by se měl člověk podle Němce snažit vždy vyhnout. "Ze záběru vyplývá, že byli ti chlapi už na odchodu a najednou vyběhl číšník a do jednoho z cizinců zase vrazil, takže eskaloval násilí. Jsem přesvědčený o tom, že kdyby do něj nevrazil, tak by ten konflikt skončil úplně jinak," popisuje instruktor sebeobrany záběry konfliktu a dodává, že je vždy lepší zavolat policii.

Zároveň ale upozorňuje, že neexistuje univerzální rada, jak se bránit, nejlepší je vždy útěk. Pokud není možný, tak by se měl člověk snažit pohybovat, a hlavně nestát na místě. Navíc by si měl dotyčný vždy krýt temeno hlavy, protože údery do této části jsou velmi nebezpečné. "Ženy by se měly snažit využít své ženské zbraně. Když neexistuje možnost útěku, tak by se měla dotyčná na potenciálního útočníka třeba usmát a trochu ho uklidnit a až potom utíkat," popisuje a dodává, že je dobré také útočit na citlivá místa, jako jsou genitálie.

Zbraně nejsou podle Lumíra Němce řešením, lidé je používají údajně v situacích, kdy to není nutné, a následky mohou být až fatální. "Pořiďte si pepřový sprej, je to efektivní a nepotřebujete na to žádný výcvik," radí expert a dodává, že se obecně nedoporučuje volat o pomoc, protože se nikdo neozve a nepomůže.

Efektivnější je vzbudit pozornost, volat například hoří, protože lidé se bojí spíše o svůj majetek než o neznámý terč útoku. "V našich kurzech neučíme lidi se rvát, spíše se snažíme jim ukázat, jak se pohybovat na ulici, jak využívat intuici a sledovat, co se kolem nich děje. Lidé potom mohou snáze vycítit nějaké nebezpečí," upřesňuje Lumír Němec.