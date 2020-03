Uzavřené obce, povinné roušky v MHD a 344 nakažených

Česko mělo v pondělí večer potvrzeno 344 případů nákazy novým koronavirem. Kvůli vyššímu počtu nakažených a potenciálně nakažených kontaktů hygienici uzavřeli minimálně na 14 dní 21 obcí na Olomoucku a Kynici na Havlíčkobrodsku. V neděli vláda v celé zemi zakázala volný pohyb lidí s výjimkou cest do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou, pro základní životní potřeby nebo k lékaři. Preventivní opatření přijímají i firmy, úřady, soudy, dopravci nebo nemocnice, z nichž některé ruší neakutní operace. Politici vyzvali občany k zakrývání úst a nosu na ulicích, nicméně roušek je nedostatek.

V noci armáda rozvezla ze státních rezerv 80 000 respirátorů nejnižší třídy FFP1 sociálním službám. Už dříve jich několik desítek tisíc vezla do nemocnic a k záchranným službám. Exministr zdravotnictví a nynější ředitel bohumínské nemocnice Svatopluk Němeček na twitteru napsal, že do pondělního rána ale nemocnice nedostala jediný respirátor. Na 50 000 respirátorů vyšších tříd FFP2 a FFP3 má v pondělí distribuovat ze svého meziskladu v Sedlčanech Správa hmotných rezerv.

Například vedení Prahy zakázalo s účinností od půlnoci na úterý vstup do vozů MHD bez zakrytého nosu a úst. K povinnému nošení roušek směřuje i Moravskoslezský kraj. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že vláda chce roušky dovézt. Do té doby podle něj lidé mohou používat šálu nebo šátek. Lidé si proto začali roušky šít sami doma. Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) jim chce vyjít vstříc a navrhne vládě zařadit mezi provozovny, které budou moci mít navzdory celonárodní karanténě otevřeno, galanterie.

V Česku zatím chybí i rychlotesty na koronavirus. Ráno pro ně odletěl do Číny vojenský speciál. Podle premiéra Andreje Babiše jich má přivézt 100 000.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se hygienici stále snaží vyhledávat kontakty nakažených. U téměř poloviny případů totiž neznají místo nákazy, třetina se nakazila v zahraničí, pětina v Česku. Testováno bylo zatím přes 5000 lidí.

Z krajů má nejvíce nakažených Praha, více než 100 případů. Následuje Olomoucký kraj, kde hygienici ráno uzavřeli kvůli nepříznivému vývoji epidemiologické situace Uničov, Červenku, Litovel a dalších 18 okolních obcí. V Uničově bylo během dne potvrzeno dalších šest případů nákazy, celkem jich tam je nyní evidováno 18 a v celém kraji 38. Lidé nemohou uzavřené území opustit a mají zakázaný i pohyb mimo místo jejich trvalého pobytu. Uzavřeny jsou i sjezdy na dálnici D35 a nájezdy na dálnici u Litovle. Z Litovle pochází i první nakažený policista.

Území obce nesmí opustit ani lidé z Kynice na Havlíčkobrodsku, ráno tam byli čtyři nakažení. Uzavřené oblasti střeží policisté.

Preventivní opatření v souvislosti s koronavirem přijala také společnost ČEZ. V jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany nově měří tělesnou teplotu všem příchozím. ČEZ výrazně upravil i provoz jídelen a bufetů v elektrárnách.

K měření teploty návštěvníkům přistoupila mimo jiné také Městská nemocnice Ostrava, od úterý pak omezí plánované operační a diagnostické zákroky, které snesou odklad. V krajské nemocnici v Liberci musí příchozí nově projít kontrolou v takzvaném triážovém stanu u horního vstupu.

Městské úřady omezují svůj provoz a zastupitelstva odkládají zasedání nebo se konají v omezeném počtu. Třeba na jednání pražského zastupitelstva podle dohody stran nepřijdou starší zastupitelé a zastupitelé se zdravotními obtížemi.

Svá jednání ruší i některé soudy. Svá nejbližší nařízená jednání odročil Městský soud v Praze nebo Krajský soud v Brně a královéhradecký krajský soud doporučil soudcům, aby nenařizovali a případně odročili ústní jednání ve věcech, které snesou odklad.

Vedle toho řada dobrovolníků se snaží ostatním ulehčit situaci. Některé jihočeské restaurace a kavárny začaly nabízet zdravotníkům, hasičům a policistům jídlo zdarma nebo s velikou slevou. Děti zdravotníků z Fakultní nemocnice Brno od pondělka hlídají dobrovolníci z řad studentů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Společnost ČEZ pak umožní domácnostem v odůvodněných případech odklad plateb za energie až o tři měsíce.

Situace se promítá i do dopravy. Na jižní Moravě budou jezdit vlaky a autobusy, které jsou součástí integrovaného dopravního systému, od 23. března v omezeném provozu, a to podle jízdních řádů platných pro letní prázdniny. Prázdninový provoz chce zavést také Středočeský kraj, dopravci by podle něj měli k výstupu a nástupu lidí používat jen prostřední a zadní dveře. Přední dveře mají zůstat uzavřené. Nebude tak možné vybírat peníze za jízdenky. České dráhy přerušily prodej dokladů ve vlacích a RegioJet upravuje rezervační systém tak, aby cestující byli usazováni s rozestupy, kvůli tomu přidá vozy navíc.

Odbory automobilek Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku a Škoda Auto požadují kvůli zabránění šíření nákazy 14denní karanténu pro zaměstnance. Zastavila by se tak výroba. V Hyundai bude ale výroba podle mluvčího Pavla Barvíka pokračovat za přijetí dalších zpřísňujících hygienických opatření uvnitř závodu.

Obavy ze šíření koronaviru dopadají i na pražskou burzu, která se dopoledne propadla nejníže od doby hospodářské krize v roce 2009. Index PX k 10:15 oslabil o 6,79 procenta na 769,09 bodu. Česká měna se dopoledne dostala k euru i dolaru na nejslabší úroveň od konce devizových intervencí na jaře roku 2017.