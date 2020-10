Uzavření gastronomických provozoven způsobí majitelům škody za 750 milionů korun

Uzavření gastronomických provozů na tři týdny způsobí pivovarům škody za 750 milionů korun. Ve středu to sdělili zástupci Českého svazu pivovarů a sladoven. Čepované pivo má totiž omezenou dobu trvanlivosti, pivovary musejí proto omezovat jeho výrobu a v případě delšího uzavření provozoven budou řešit jeho expiraci. V tuto chvíli je podle svazu připraveno pro trh na 1,2 milionu hektolitrů piva, tedy 240 milionů velkých piv. Pivovary budou žádat od státu kompenzace, očekává svaz.

To podle něho představuje jen ve výrobních nákladech vyšší stovky milionů korun. "K tomu je potřeba připočítat náklady spojené s uzavřením jednoho prodejního kanálu. Už nyní se v důsledku pandemie většina pivovarů potýká s nižším odbytem a propadem prodejů v desítkách procent," dodal svaz.

Ztráty zvládly pivovary podle výkonné ředitelky svazu Martiny Ferencové na jaře pokrýt, udržely také zaměstnance, nyní ale už žádají od státu kompenzace. "Chápeme, že vláda musí na nepříznivý vývoj pandemie reagovat, měla by ale současně být připravená uhradit škody, které firmám v této souvislosti vznikají. Každý týden, kdy jsou restaurace uzavřené, vznikají pivovarům škody v průměrné výši 250 milionů korun za neprodané pivo," dodala Ferencová.

V úterý informovala Unie výrobců a dovozců lihovin, že prodej lihovin v ČR se letos meziročně propadne o 35 až 40 procent, výrobci tak přijdou o zhruba dvě miliardy korun na tržbách. Unie uvedla, že rozumí vydání vládních vyjádření, upozornila však, že největší dopad ohledně výrobků má zavření restaurací právě na lihoviny, kterých se v hotelech, barech, hospodách a restauracích prodá zhruba polovina, zatímco u piva jde o 30 procent. Kromě samotných vládních opatření stojí za poklesem ale také výpadek turistů a zahraničních dělníků a lednové zvýšení spotřební daně.

Prodej pouze přes výdejní okénka

Stravovací zařízení musejí od středy do 3. listopadu zůstat zavřená. Občerstvení mohou prodávat do 20:00 přes výdejní okénka. Nová opatření schválila v pondělí večer vláda. Podle Asociace hotelů a restaurací (AHR) nebylo jednoznačně prokázáno v datech, že by služby veřejného stravování byly jedním z hlavních zdrojů šíření nákazy koronaviru. Přesto je podle ní uzavření za stávající situace lepší než další zkracování otevírací doby nebo jiná omezení.

Pomoc gastronomii připravuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). AHR, Hospodářská komora a Asociace malých a středních podniků a živnostníků připravily podle prezidenta AHR Václava Stárka základní okruhy podpory. Prodloužen by měl být program na podporu zaměstnanosti Antivirus alespoň do ledna. Stát by měl kompenzovat v době platnosti omezení mzdy ze 100 procent. Restaurace jsou podle Stárka po první vlně pandemie vyčerpané a pracovní místa již dlouho neudrží. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy je ohroženo zhruba 200 000 pracovních pozic.