V Brně se srazily dvě tramvaje, jeden ze řidičů chyboval

V Brně se dnes odpoledne srazily dvě tramvaje. Řekla to mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková. podle prvních informací se lehce zranili dva lidé. Vznikla škoda do 100 tisíc korun. Podle Tomaštíkové nejspíš udělal chybu jeden z řidičů. Tramvaje musely jezdit asi 45 minut oklikou, měly zpoždění do 15 minut. Podle mluvčího policie Pavla Švába bylo místo pro ostatní dopravu průjezdné.

Nehoda se stala okolo 15.30. "Srazila se tramvaj číslo 1 jedoucí na hlavní nádraží s tramvají číslo 2, která jela do Modřic. Tramvaj číslo 2 vykolejila, takže bylo potřeba ji dát znovu na koleje," uvedla Tomaštíková.

Kvůli tomu jezdily po dobu asi 45 minut tramvaje přes Českou ulici, Šilingrovo náměstí a Pekařskou ulici. Kolem 16.15 už ale bylo místo pro MHD průjezdné. Podle mluvčí jihomoravských záchranářů Michaely Bothové se zranili dva lidé, pravděpodobně by měla být jejich zranění lehčí.

Podle Tomaštíkové vznikla škoda do 100 tisíc korun. "U příčiny to předběžně vypadá na selhání lidského faktoru, protože si jeden řidič nevšiml postavení výhybky," dodala Tomaštíková.