V Brně vznikl unikátní bytový dům spojující mladou generaci a seniory

Největší developerský projekt, který v posledních letech uskutečnil brněnský magistrát, má kolaudační souhlas. Výstavba dvou bytových domů na Vojtově ulici přišla na víc 530 milionů korun. Domy nabízejí 68 bytů s pečovatelskou službou a 30 takzvaných startovacích bytů určených pro mladé rodiny a mladé páry. Město ve čtvrtek uspořádalo prohlídku bytů pro novináře.

Architekti Martin Rudiš a Martin Komárek stavbu pojali tak, aby dispozice domů dávala jeho obyvatelům šanci se navzájem poznat. "K tomu jsou cíleně vytvořeny podmínky v rámci exteriérových společných prostor domu. Projekt je založen na samostatných domácnostech a společně sdíleném prostoru ve formě atrií s horizontálními a vertikálními zahradami, lávkami, pavlačemi, které svým prostorem, vybavením a formálním ztvárněním vybízí k různým svobodným aktivitám a posezením s přáteli," uvedl architekt Martin Rudiš.

Kromě samotných bytů s pečovatelskou službou a startovacích bytů je v domě také 14 bytů bezbariérových, dva se sociální službou a dva domovnické byty. V přízemí budov pak budou sídlit Pečovatelská služba, kulturně vzdělávací středisko, pobočka Knihovny Jiřího Mahena, ale i kavárna. K domům patří také veřejně přístupný park s fit parkem, víceúčelovým hřištěm a veřejnou toaletou.

První nájemníky pro 30 startovacích bytů ve čtvrtek na brněnské Nové radnici losovali úředníci z bytového odboru. Celkem se losovaly nájemní smlouvy pro 50 bytů. Do losování se mohli přihlásit lidé do 35 let a s výší čistého příjmu domácnosti do 58.000 korun měsíčně. Lidé do losování o 50 převážně malometrážních bytů podali 300 přihlášek, podmínky splnilo 274 z nich.

Samotné losování, které brněnský radní pro bydlení Jiří Oliva (ČSSD) přenášel veřejně na facebooku, trvalo několik hodin. Úředníci před kamerou vkládali čísla do obálek a postupně pro každý byt losovali jednoho nájemníka s právem uzavřít nájemní smlouvu a dva náhradníky.

Brno má momentálně k dispozici 120 startovacích bytů, ještě loni to bylo pouze 65 bytů. Smlouva se uzavírá na tři roky s možností prodloužení o dva roky.