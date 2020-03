V Česku je 19 nakažených, jedním z nich je roční kojenec

Česko má 19 potvrzených pacientů s nákazou koronavirem. Tři lidé jsou v domácím léčení. Jedním z nakažených je roční kojenec. Nejstaršímu je 68 let. Aktuální výsledky oznámil na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Podle něj ani jeden z infikovaných nemá závažný průběh nemoci.

"Dnes máme celkem sedm nových případů, v České republice doposud 19 potvrzených případů koronaviru," řekl ministr. Uvedl, že většina pacientů pobývala v Itálii, jedna nakažená v americkém Bostonu a jedna se pak nakazila od příbuzných v Česku.

U žádného infikovaného není vážný průběh nemoci. Osm lidí se léčí v pražské nemocnici Na Bulovce, sedm v nemocnici v Ústí nad Labem a tři jsou doma. Poslední potvrzená pacientka je z Ústeckého kraje a také zůstává v domácím léčení. Byla na lyžařském zájezdu v Lombardii, ale jinde než ostatní nakažení v tomto kraji. Teprve se rozhodne, zda se přemístí do ústecké nemocnice.

"Jeden pacient je malé dítě, zhruba rok staré, které je kojeno. Proto jsme přistoupili k tomu, že zůstává v domácím léčení v domácí karanténě," přiblížil ministr.

Vojtěch očekává, že v dalších dnech bude nakažených dál přibývat. Ministerstvo počítá s tím, že pokud bude u lidí průběh onemocnění mírný, budou se léčit doma. "Odlehčili bychom zkrátka nemocničním kapacitám, které musíme mít vyčleněny na ty závažnější případy. Zatím ani jeden není se závažnějším průběhem, což je pozitivní zpráva," podotkl ministr. Dodal, že domů na doléčení by se mohli od příštího týdne přesouvat i nynější pacienti z nemocnic, kteří budou bez příznaků a budou mít negativní testy.

Podle hlavní hygieničky Evy Gottvaldové jsou potřeba dva testy s negativním výsledkem s čtyřiadvacetihodinovým odstupem. "Člověk má dva negativní vzorky, je zdravý, vyléčil se," shrnul náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula.

Ministerstvo v pátek nařídilo, aby všichni lidé z Česka, kteří se budou od soboty vracet z Itálie, zůstali na dva týdny v izolaci. Po návratu by měli informovat svého praktika, ten by je pak poslal do karantény a vystavil by jim neschopenku. Mimořádné opatření je zatím na neurčito. Ministr Vojtěch v České televizi večer uvedl, že s ministerstvem dopravy jedná o možných výjimkách z tohoto nařízení, které by se týkaly třeba řidičů kamionů nebo pilotů letadel. "U některých skupin bychom učinili jisté výjimky, pokud ti lidé jeli tam a zpátky, nepobývali tam delší dobu, byl to jenom nějaký závoz a ten člověk se tam nikde nepohyboval," popsal možnou výjimku Vojtěch. Půjde podle něj ale o minoritní skupiny lidí. Důležité bylo zavést okamžité opatření kvůli lidem, kteří se budou vracet z jarních prázdnin a z lyžařských zájezdů, dodal.

Podle Prymuly by lidé bez příznaků mohli pracovat při izolaci z domova. Na tom by se ale měli domluvit se zaměstnavatelem před tím, než by volali svému doktorovi. Praktik by jim totiž jinak vystavil kvůli karanténě elektronickou neschopenku. Ta se pak dá obtížně stornovat, řekl Prymula. Poslední možností je dohodnout se s firmou na překážce v práci a zůstat doma.

Praktici začnou ordinovat většinou po víkendu. "Je nutné, aby lidé vyčkali a v pondělí svého praktického lékaře kontaktovali," vzkázal ministr lidem, kteří se vrátí z Itálie v sobotu či v neděli.

Pokud by se lidé po návratu z Itálie lékaři nenahlásili, hrozila by jim podle Vojtěcha pokuta tři miliony korun. Stejná sankce je i za porušování pravidel karantény. Mobilní operátoři začali v pátek rozesílat cestovatelům, kteří se vracejí z ciziny, textovou zprávu s instrukcemi.