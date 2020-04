V Česku je 4190 nakažených, to je zatím největší nárůstek

Zástupce Světové zdravotnické organizace (WHO) Michael Ryan se v pátek vyslovil pro širší používání podomácku vyráběných roušek. Informovala o tom agentura... více

Školství

Zápisy do MŠ se budou konat v květnu a bez dětí

Zápisy dětí do mateřských škol se letos v první polovině května budou konat bez přítomnosti dětí. Školky by měly zápisy organizovat tak, aby do nich nemuseli... více