V Česku nadále klesá spotřeba plynu a elektřiny, ukazují data

V Česku i ve druhém čtvrtletí klesala meziročně spotřeba plynu, pomaleji klesala i spotřeba elektřiny. Naopak dramaticky roste poptávka po energeticky úsporných řešeních od firem i veřejné správy, uvedl v pátek v tiskové zprávě analytik společnosti Amper Meteo Kamil Rajdl.

Spotřeba plynu klesala zejména díky úsporám domácností, méně ovšem také vyráběla paroplynová elektrárna v Počeradech na Lounsku. Po očištění o vliv počasí činil pokles ve druhém čtvrtletí meziročně 15 procent. V dubnu a červnu spotřeba klesla dokonce o více než 17 procent. "Od začátku roku pozorujeme pokles spotřeby plynu skoro o 12 procent. Vliv na úspory určitě mělo příznivé počasí, které dovolilo ukončit dříve topnou sezonu. Další významné faktory jsou ale globální, zejména ceny komodit a válka na Ukrajině," uvedl Rajdl.

U elektřiny není pokles tak výrazný. Po očištění vlivů počasí se spotřeba za druhý kvartál meziročně snížila o 0,32 procenta, ale ve srovnání s předcovidovým rokem 2019 o 3,4 procenta. Naopak se zvýšila výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, za první pololetí meziročně o 4,5 procenta. Teoreticky tak obnovitelné zdroje pokryly v tomto období spotřebu v Česku z více než sedmi procent.

Kvůli zdražování energií a potenciální nedostupnosti plynu firmy i veřejné instituce výrazně zrychlily tempo přípravy a uskutečnění projektů energetických úspor, jejichž návratnost je v současné situaci kratší než dřív, i v jednotkách let. "Jde například o požadavky na instalace střešních fotovoltaických panelů, ale také další komplexní úsporná opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti, zvýšení účinnosti i energetické soběstačnosti klientů," uvedl generální ředitel společnosti Amper Savings Radek Vrána. U podniků je také vidět snaha nalézt alternativní řešení, díky němuž se sníží závislost na zemním plynu. "U mnoha klientů tak analyzujeme například možnosti využití biomasy či velmi lehkých topných olejů," uvedl Vrána.

K úsporám vyzývají i politici napříč Evropou. Situace s dodávkami plynu z Ruska je velmi nepředvídatelná a země se postupně připravují na to, že se nejenže sníží dodávky, ale i na to, že ruský plyn do Evropy nepoteče vůbec.