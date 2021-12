V Česku panuje zimní počasí, v týdnu bude mrznout i sněžit, varují meteorologové

Česko čeká tento týden zimní počasí, bude mrznout i sněžit. Maximální teploty se v týdnu budou pohybovat kolem nuly, noční minimální teploty většinou kolem minus čtyř stupňů Celsia. Při malé oblačnosti a sněhové pokrývce pak budou teploty klesat ještě níž. Na svém facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V týdenní předpovědi meteorologové upozorňují na to, že v noci a ráno se může ojediněle tvořit náledí nebo zmrazky. Ke konci týdne se oteplí.

"V následujících dnech se moc neohřejeme," uvedli meteorologové. Podle nich se ale teploty pohybují jen lehce pod dlouhodobými normály pro toto období. Větší výkyvy zaznamenávají například ve městě Kiruna na severu Švédska, kde v pondělí čekají maxima kolem minus 25 stupňů Celsia, což je zhruba dvacet stupňů pod klimatickým normálem, podotkli.

Chladnější vzduch proudí přes Česko od čtvrtka, o víkendu zasypal hory, ale třeba i Prahu a okolí, sníh. Meteorologové očekávají sněžení i v tomto týdnu. V pondělí by mělo sněžit zejména na východě země a na horách, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi minus jedním stupněm a třemi stupni Celsia, na horách pak kolem minus pěti stupni Celsia. Podobné teploty budou panovat i v úterý, nejnižší noční teploty budou od minus jednoho stupně do minus pěti stupňů Celsia, při zmenšené oblačnosti a sněhové pokrývce kolem minus osmi stupňů Celsia.

Ve středu se nejnižší noční teploty dostanou až k minus šesti, při zmenšené oblačnosti a sněhové pokrývce až k minus deseti stupňům Celsia. Sněžit bude jen ojediněle, tvořit se mohou také mrznoucí mlhy. Více bude také foukat, na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě místy s nárazy kolem 54 kilometrů za hodinu.

Ve čtvrtek a v pátek bude zataženo až oblačno, na většině území bude sněžit, v polohách pod 400 metrů budou srážky přechodně i smíšené. Nejnižší noční teploty očekávají meteorologové od minus jednoho do minus pěti stupňů Celsia a nejvyšší denní od minus jednoho do tří stupňů Celsia. V závěru víkendu se pak oteplí, na začátku příštího týdne by v Čechách mohlo být až šest stupňů Celsia.