V Česku roste obliba prosecca, jeho prodej stoupl o čtvrtinu

Obliba italského šumivého či perlivého vína prosecco v České republice v posledních letech stoupá. Podle údajů sdružení výrobců prosecca DOC Consortium - Valori Italia se loni na český trh dovezlo 5,5 milionu lahví tohoto vína, spotřeba tak meziročně stoupla o 26 procent.

Prosecco je italské šumivé a perlivé víno z hroznů odrůdy Glera, charakteristické svou oblastí výroby. Mohou jej vyrábět pouze vinaři v severní Itálii v oblasti Veneto a Friuli Venezia Giulia.

Zájem o prosecco v Česku stoupá od roku 2016, kdy se v ČR prodalo 2,5 milionu lahví, za tři roky se prodeje víc než zdvojnásobily na loňských 5,5 milionu lahví. Česká republika je tak na 13. místě mezi státy dovážejícími prosecco.

Rostoucí zájem o tento druh vína sleduje i jeden z jeho dovozců, skupina Bohemia Sekt, která dováží jednu z největších značek prosecca. "Prodeje v posledních dvou letech narostly o 76 procent, čeští spotřebitelé upřednostňují jeho perlivou variantu, tedy frizzante, před variantou šumivou označenou spumante," uvedl Marek Žižkovský, manažer značky Mionetto pro Českou republiku.

Perlivá varianta obsahuje málo oxidu uhličitého a druhá fermentace není v lahvi jako u šumivého vína, ale v nerezových tancích.

Šumivá vína se v Česku těší rostoucí oblibě obecně. Zatímco do roku 2014 dodávali prodejci do obchodů přibližně 15 milionů lahví ročně, v roce 2018 to bylo podle údajů Celní správy České republiky 22,2 milionu lahví a loni 22,6 milionu lahví.