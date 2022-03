V Česku začaly fungovat první ukrajinské třídy pro děti uprchlíků

V 1. slovanském gymnáziu v Praze 1 v pondělí začaly fungovat první ukrajinské třídy pro děti uprchlíků z Ukrajiny. Škola je jednou ze zhruba 20, které se dosud v Praze a Brně přihlásily do projektu Ukrajinské jednotřídky. Projekt připravilo ukrajinské velvyslanectví spolu s Nadačním fondem Děti Ukrajiny a emeritním rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou za podpory ministerstva školství.

Gymnázium v pondělí otevřelo pět tříd pro 100 dětí. Novinářům to v pondělí při uvítání prvních ukrajinských žáků řekla ředitelka gymnázia Taťjana Pergler. Do běžných českých tříd může ČR v současnosti integrovat zhruba 100 tisíc ukrajinských dětí, uvedl ministr školství Petr Gazdík (STAN).

Do ukrajinských jednotřídek, které pro děti budou zajišťovat vzdělávání v jejich rodném jazyce, se podle Zimy mohou hlásit děti ve věku zhruba od šesti do 17 let. "Na Ukrajině je základní vzdělání jedenáctileté," vysvětlil. V 1. slovanském gymnáziu podle ředitelky bude třída pro čtvrťáky. S ohledem na současné jarní prázdniny v Praze 1 škola v tomto týdnu nabídla své prostory i pro další čtyři třídy s dětmi z jiných ročníků, které se ale od příštího týdne přesunou do jiných škol.

Podle Zimy se v tuto chvíli do projektu nahlásilo přibližně 20 škol v Praze a Brně. "Výuka v pondělí začala i v Brně," řekl. Ačkoli jsou tam nyní jarní prázdniny, tak tam podle něj do jednotřídek ve dvou školách může chodit asi 200 dětí. Jde o ZŠ Cacovická a ZŠ Údolní, řekl. Očekává, že postupně budou přibývat i další školy. "Minulý týden jsme jednali s kolegy z Ostravy, kde by výuka měla začít v následujících dnech," dodal.

Na čtvrťáky v 1. slovanském gymnáziu v pondělí ve třídě čekaly nafouknuté balonky v modro-žlutých barvách ukrajinské vlajky, sladkosti, nápoje, pastelky nebo omalovánky. Po příchodu je přivítali zástupci školy a projektu Ukrajinské jednotřídky spolu s ministrem Gazdíkem. Maminky do třídy doprovodily 12 dětí, které se svými rodinami přišly z různých regionů Ukrajiny. Zpočátku byly zakřiknuté, později se ale osmělily a začaly se bavit mezi sebou i s přítomnými dospělými. "Ahoj!" rozloučily se pak s ministrem.

Například desetiletý David s maminkou Anastasijou přišli do ČR ze západoukrajinské Černovické oblasti. Anastasija by si přála, aby se její syn stal IT technikem. "Moje oblíbené předměty jsou matematika, ukrajinština a angličtina," řekl chlapec novinářům. Doplnil, že má rád také basketbal, judo a fotbal. Anastasija se domluví česky, protože dříve v ČR pracovala. Práci by si chtěla najít opět. Pro svého syna zvolila v ČR zatím ukrajinskou třídu, protože se obává, aby nepřišel o úroveň svých dovedností. "Chtěla bych ale také, aby se taky naučil česky, protože máme respektovat stát, kde bydlíme," dodala.

Podle Gazdíka zasedly v pondělí další stovky ukrajinských dětí i do českých tříd po celé ČR. Vzdělávací systém jich podle něj nyní může integrovat asi 100 tisíc. To, aby děti mohly chodit do škol, označil za zásadní podmínku pro zaměstnanost jejich rodičů. České školy se s tím budou muset vyrovnat, míní. Poděkoval zároveň učitelům, kteří podle něj reagují skvěle a nabízejí pomoc.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v neděli řekl, že počet uprchlíků z Ukrajiny, kteří přijeli do ČR kvůli ruské invazi, se podle odhadů od pátku zdvojnásobil na 100 tisíc. Vláda by podle Gazdíka ve středu mohla projednat návrh zákona, který by měl mimo jiné zjednodušit přístup Ukrajinců ke vzdělávání v ČR. Mohl by se pro ně třeba prodloužit termín pro podání přihlášek k přijímacím zkouškám na střední školy, a pokud nemají doklady o předchozím vzdělávání, mohly by místo nich předložit čestné prohlášení.