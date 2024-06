V Českých Budějovicích zazněla Óda na moje město od 170 hudebníků

V Českých Budějovicích dnes 170 hudebníků zahrálo a zazpívalo Ódu na moje město. Do projektu se zapojili umělci napříč generacemi z českobudějovických základních uměleckých škol, hudebních souborů nebo konzervatoře, zhruba 13 souborů. Byl to největší koncert v historii města.

Skladba vznikla u příležitosti vyhlášení Českých Budějovic Evropským hlavním městem kultury (EHMK) pro rok 2028 a zároveň ke Světovému svátku hudby v Českých Budějovicích, který během dvou dnů nabídne několik koncertů na různých místech ve městě.

"Tady vidím jedno velké plus, že každý ten člověk chce podat co nejlepší výkon a chce co nejvíc a co nejlíp splnit to, co po nich já chci, a oni mi naprosto důvěřují v tom, že já jako dirigent všechny spojím v jeden orchestr," řekl dirigent Patrik Červák mladší.

Diváci slyšeli melodii z Beethovenovy 9. symfonie, Ódu na radost. "Zraky celé Evropy se k Budějicům stáčejí, zazpívejte s námi píseň o kráse a naději," zní v úvodu písně. Text napsal držitel hudební ceny Anděl Štěpán Hebík, známý jako 7krát3, v textu i kritizoval českou společnost, "Praha chtěla chobotnici, my mohli mít rejnoka, bohužel jsme na palici, nepadly nám do oka." Hudbu složil skladatel Mikoláš Troup z Jihočeského divadla. Dirigoval Patrik Červák mladší, který působí mimo jiné i v Jihočeské filharmonii. Vznik skladby včetně zkoušení trvalo dva měsíce, dodal Červák.

Před Ódou na moje město odpolední čas na Palackého náměstí vyplnily dvě kapely, které vystoupily na Svátku hudby v Českých Budějovicích. Festival má zhruba desetiletou tradici a koná se vždy v předvečer Světového dne hudby, který připadá na 21. června a slaví se ve 120 zemích světa. "Novinkou letošního ročníku je, že bude více koncertů, 11, a kromě venkovních prostorů jdeme do kaváren," řekl ČTK organizátor festivalu Josef Korda. Vstupy jsou zdarma. Korda odhadl, že by letos mohlo koncerty navštívit až 1500 lidí. Loňské ročníky byly komorní, počet návštěvníků se počítal na pár stovek.

Přihlásit se může kdokoli, ať profesionálové nebo amatéři. Dva až tři měsíce před akcí se zveřejňuje výzva umělcům. "Jsou dané podmínky, že vystupují bez nároku na honorář a cestovné, zajišťujeme pouze místo s elektřinou, propagaci a platíme autorská práva Ochrannému svazu autorskému. Přihlášení nám musí zaslat ukázku, my si pak z nich vybereme podle prostoru nebo žánru. Letos se přihlásilo kolem 20 skupin, vybrali jsme 11," dodal Korda.

Organizátoři pracují s minimálním rozpočtem, kdy kompletní produkce a většina organizace je dobrovolná, nemají žádné veřejné dotace, jen jednoho soukromého dárce.

Světový svátek hudby má své kořeny ve Francii a od roku 1982 se slaví vždy v den letního slunovratu jako Fête de la Musique.