V Českých Budějovicích ztrácí koalice nadpoloviční většinu. Opouští ji Piráti. V koalici zůstávají ODS, Společně pro Budějovice a Jihočeši 2012, kteří mají dohromady 20 zastupitelů ze 45. Zatím není jisté, zda si koalice najde jiného partnera, aby získala nadpoloviční většinu, nebo jestli bude vládnout v menšině. Novinářům to dnes řekli zástupci ODS, Společně pro Budějovice a Jihočechů 2012.

Piráti, kteří mají tři zastupitele, dnes ráno oznámili koaličním partnerům, že odcházejí do opozice. Na místo náměstkyně primátorky a zastupitelky rovněž dnes ráno rezignovala Zuzana Kudláčková (Piráti). "Důvodem k mému odchodu je především aktuální rozdílný názor mezi koaličními partnery a naším zastupitelským klubem na zásadní změnu územního plánu v evropsky významné lokalitě Vrbenské rybníky," řekla.

Zbývající koaliční partnery krok Pirátů zaskočil. Podle náměstka českobudějovické primátorky Tomáše Bouzka (Společně pro Budějovice) by se politici měli chovat jinak. "Pokud jsou nějaké programové neshody v koalici, tak se mají řešit věcně, což znamená, že se k věci svolá koaliční jednání. A nemělo by to být tak, že se po víkendu dozvíme, že náměstkyně nám bez přípravy oznámí, že končí a její straničtí partneři koalici opustí. Tak se to nedělá," uvedl Bouzek.

V komunálních volbách před dvěma roky získala ODS 16 mandátů. Druhé skončilo hnutí ANO se 13 mandáty. Třetí hnutí Občané pro Budějovice (HOPB) má šest zastupitelů. Čtvrtá SPD drží čtyři mandáty, tři zastupitele mají na pátém místě Piráti. Šesté bylo Společně pro Budějovice se třemi mandáty. Jihočeši 2012 měli jednoho zástupce Martina Maršíka, který se do samosprávy dostal jako kandidát HOPB.

"Dnešní rozhodnutí Pirátů pro nás bylo naprosto neočekávané," uvedla českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS). Koalici při předchozích zasedáních zastupitelstva často podporovalo při hlasování opoziční ANO. Současné vedení města zatím neuvedlo, zda je osloví jako případné nové partnery. "Budeme se pohybovat na půdorysu zastupitelstva, o jehož složení rozhodli voliči v roce 2022 a budeme hledat nějakou vládní formu. Před dvěma roky stála naše filozofie na tom, abychom udrželi vládní půdorys, i když jsme si uvědomovali, že ta koalice je velmi křehká," uvedl českobudějovický radní a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).