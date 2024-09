V ČR pokračuje odklízení následků záplav, do Jeseníku je omezený vstup

V České republice pokračuje odklízení následků záplav. Postižené oblasti o víkendu očekávají příjezd dobrovolníků a také zvědavců. Jejich nekontrolovaný příliv by mohl zkomplikovat záchranné a úklidové práce. Olomoucký kraj proto omezil vstup do Jeseníku a několika okolních obcí. V zemi stále zůstává 19.000 lidí bez elektřiny, většina v Moravskoslezském kraji.

Železniční dopravci obnovují provoz vlaků mezi Prahou a Ostravou, dál zavřená je ale dálnice D1 mezi Ostravou a hranicí s Polskem. Odpoledne začaly v Česku krajské a senátní volby, v některých místech zasažených povodní s jejich zajištěním pomáhají zástupci ministerstva vnitra a hasiči.

Voda už většinou opadla. Před 19:00 platil některý z povodňových stupňů na 27 místech. Nejvyšší třetí stupně ohrožení byly pouze na pěti místech jihočeských řek. Přítok Lužnice do Rožmberka klesá. Z rybníka však do řeky, která jím protéká, proudí stále výrazně více vody, což ji na povodňových stupních udrží ještě několik dní.

Úřady práce v Bruntále, Jeseníku a Krnově na Bruntálsku zůstanou o víkendu otevřené, aby mohly vyřizovat žádosti lidí o mimořádné dávky. O využití veřejně prospěšných prací při odstraňování následků povodní projevilo zájem zatím 58 obcí a měst. Desítky lidí takto už pomáhají, oznámilo ministerstvo práce.

V nejvíce zasaženém Moravskoslezském kraji velká voda podle odhadů postihla 99.700 lidí. Desetitisíce domácností čelily přímo záplavám, další jsou vyplavené přívalovými dešti. Kraj pošle dalším zasaženým obcím finanční pomoc 11,5 milionu korun. Po půl milionu korun získá 23 obcí. Už ve čtvrtek kraj poslal devět milionů do 18 nejpostiženějších obcí.

V regionu pokračují odklízecí práce, v Krnově pomáhá stovka vězňů, zapojila se také armáda. Jde zhruba o 330 vojáků, další stovka by měla pracovat pro ČEZ a pomáhat s obnovováním dodávek elektřiny. Dodávky se už podařilo obnovit v bohumínské nemocnici, které záplavy způsobily škody za 25 milionů korun. Zpět se vracejí první evakuovaní pacienti, obnovit stav před povodní ale potrvá nejméně dva měsíce. V Ostravě se lidé, jejichž domy zaplavila voda, mohou od soboty nechat preventivně očkovat proti žloutence typu A.

Ve městech je enormní poptávka po likvidaci povodňového odpadu. V Hanušovicích na Šumpersku dnes ráno hořela hromada několika tun věcí vyvezených z vytopených domů. Podle veterinářů přibývá kvůli záplavám uhynulých zvířat, třeba ryby nebo zhruba 15.000 nosnic ze zaplaveného chovu slepic v Městě Albrechtice na Bruntálsku.

Do Jeseníku a jeho okolí se už dostanou jen zaregistrovaní dobrovolníci, místní lidé, jejich příbuzní, hosté ubytovaní v tamních hotelech a penzionech, příslušníci integrovaného záchranného systému, vojáci, zaměstnanci jesenických firem či lidé podílející se na zajištění voleb. Na přístupových silnicích jsou policejní kontroly. Za porušení nařízení hrozí pokuta. Opatření platí do odvolání.

Kvůli řízení očekávaného příjezdu dobrovolníků policie do neděle uzavřela frekventovanou silnici přes Červenohorské sedlo spojující Šumpersko s Jeseníkem. Mnoho dalších silnic v Olomouckém i Moravskoslezském kraji je záplavami výrazně poničených. Problémy jsou na D1 v Bohumíně na Karvinsku, kde stále proudí voda a zatím se neví, co je jejím zdrojem. České dráhy v sobotu obnoví po záplavách provoz vlaků mezi Prahou a Ostravou. Společnost RegioJet začala jezdit na této trase dnes odpoledne, od soboty budou jezdit do Ostravy i její brněnské rychlíky.

Stát připravuje v zaplavených obcích výstavbu provizorních mostů. Místa vytipovává armáda, techniku poskytne Správa státních hmotných rezerv. Pro stavbu provizorního mostu bylo v Moravskoslezském a Olomouckém kraji předběžně vybráno 22 míst.

Pojišťovny měly do dnešního odpoledne nahlášeno kvůli povodním 42.500 pojistných událostí za 6,7 miliardy korun. Správa Krkonošského národního parku odhaduje škody na desítky milionů korun, hlavně na cestách a v lesích.

Se záplavami se potýká také sousední Polsko. Povodňová vlna na Odře, která ve čtvrtek dorazila do Vratislavi, postupuje dál po toku řeky. V noci na dnešek zažil těžké chvíle Brzeg Dolny, který leží několik desítek kilometrů po proudu od dolnoslezské metropole a kde začaly protékat protipovodňové valy. Na Slovensku se povodňová vlna na Dunaji přesunula na jih země, na okraji Bratislavy zůstává na třetím stupni řeka Morava. V Německu se situace již uklidňuje, v Braniborsku na Odře se ale ještě povodňová vlna očekává.