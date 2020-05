V Dole Darkov má 120 zaměstnanců a 12 jejich příbuzných covid-19

V souvislosti s hromadnou nákazou covidem-19 v Dole Darkov na Karvinsku hygienici aktuálně evidují 120 nakažených horníků a 12 jejich příbuzných, u nichž je hotovo epidemiologické šetření. Celkem mají hygienici ale okolo 150 pozitivních testů, jenže některé nakažené horníky stále dohledávají. Nemocní jsou i čtyři Poláci a Slovák. Hygienici budou při plošných testech kvůli koronaviru v Dole Darkov testovat 2400 lidí. Původně se mluvilo o tom, že o víkendu se bude testovat zbývajících zhruba tisíc zaměstnanců. Testy už začaly a potrvají do pondělí. Řekla to krajská hygienička Pavla Svrčinová.

"S testy už se začalo, čekali jsme na vyfárání a začínali jsme tam už v 4.30. Nakonec těch zaměstnanců je skoro 2400. Dneska se dělá 250 až 300 testů, v sobotu se bude dělat 700 a v neděli 500 a v pondělí se dodělá zbytek. Potrvá to čtyři dny," uvedla Svrčinová

Mezi nakaženými cizinci jsou pendleři, jde o Poláky. Nakažený Slovák v Česku žije delší dobu. Hygienikům při dohledávání kontaktů komplikuje práci skutečnost, že se s některými horníky nemohou spojit a nemají na ně potřebné kontakty.

"Sháníme ještě některé pozitivní horníky, na které nemáme telefon. Je to prostě zoufalství. Nakažení Poláci jsou pendleři, ale Slovák tu bydlí dlouhodobě u sestry," uvedla Svrčinová. Podle ní bylo 40 procent nakažených horníků zcela bez příznaků. U dalších byla jediným příznakem únava, což pro ně ale nebylo varovným signálem, protože mají fyzicky náročnou práci. "Mám pocit, že nemáme žádného hospitalizovaného. Pro nás je největší riziko to, že se pohybují a mohli by nakazit někoho, kdo je z té citlivé skupiny," uvedla Svrčinová.

Mezi rodinnými příslušníky byl například pozitivně testován i horníkův syn, jenž navštěvuje ZŠ Generála Svobody. Školní skupina 13 dětí i dvě učitelky musely do čtrnáctidenní karantény. Školu čeká dezinfekce, první stupeň ale v pondělí může otevřít. Podle Svrčinové hygienici řešili například i případ učitelky mateřské školy z Karvinska, která si od jednoho z nakažených nechala něco opravit a také se nakazila. "Celé oddělení školky se bude muset dezinfikovat," uvedla Svrčinová.

Testování zaměstnanců

Mluvčí OKD Naďa Chattová řekla, že testování se týká pouze zaměstnanců Dolu Darkov včetně úpravny Darkov a některých povrchových zaměstnanců. "Odebereme vzorky lidem, kteří přijdou na směnu a výsledky budeme mít dříve, než zaměstnanci opět nastoupí na směnu další," uvedl výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.

Mluvčí uvedla, že tým lidí OKD nepřetržitě připravuje seznamy a podklady nutné pro testování. Zaměstnanci se tak předpokládaný čas odběru dozvídají s jednodenním předstihem. "Provoz Dolu Darkov během víkendového testování omezíme na nezbytné minimum tak, aby byla zajištěna bezpečnost této lokality," uvedl ředitel provozu OKD David Hájek.

Pro Důl Darkov platí přísná opatření. Při vstupu si musí každý pracovník vydezinfikovat ruce a projít před termokamerou. Společnost zajistila pro všechny zaměstnance dezinfekční prostředky a roušky. Pro důlní pracovníky platí povinnost nosit respirátory, rukavice a ochranné brýle. Třikrát denně se dezinfikují společné prostory, šatny, výdejny a další místa. Na dolech se denně dezinfikují dopravní nádoby a vozy po dopravu zaměstnanců. Zaměstnanci z Dolu Darkov se nepřesouvají na jiná pracoviště. V karvinských dolech pracuje zhruba 8400 lidí.