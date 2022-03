V doplňkovém penzijním spoření loni přibylo 186 tisíc lidí na 1,468 milionu

Počet účastníků doplňkového penzijního spoření, které nahradilo od roku 2013 penzijní připojištění, loni vzrostl o 186 243 na 1,468 milionu. V transformovaných fondech původního penzijního připojištění, do kterých již nelze vstupovat, zůstávalo na konci loňského roku 2,962 milionu účastníků.

Celkem tedy v některém z fondů třetího pilíře na konci roku 2021 spořilo na důchod 4,430 milionu účastníků, kteří v nich měli uloženo 566,7 miliardy korun. To je meziročně o 38,8 miliardy korun více než před rokem. Ve středu o tom informovala Asociace penzijních společností ČR.

Asociace uvedla, že zároveň zaznamenala překonání hranice 100 tisíc smluv u účastníků penzijního připojištění mladších 18 let, kterým spoří blízká dospělá osoba.

"Konec roku s sebou přinesl stoupající inflací, která dopadla nejen na výsledky penzijních fondů. Ty dynamické ji ale s velkou rezervou překonaly, a to průměrným zhodnocením o 16,8 procenta. Vyvážené fondy pak necelými pěti procenty," uvedl prezident Asociace penzijních společností ČR Aleš Poklop.

"Nové penzijko, ve kterém loni přibylo 186 243 účastníků, potvrdilo, že zejména dynamické fondy si s inflací poradí nejlépe. Konzervativní fondy s ní v poslední době bojují, na konci roku na ně ale negativně dopadlo i rychlé zvyšování úrokových sazeb, které se projevuje poklesem tržních cen dluhopisů," dodal.

Příspěvek účastníka v doplňkovém penzijním spoření loni byl průměrně 829 korun měsíčně, tedy o 17 korun více než v předchozím roce. Průměrný měsíční příspěvek účastníka v penzijním připojištění loni činil 781 korun. Příspěvek zaměstnavatele pobíralo ve třetím pilíři na konci roku 2021 1,132 milionu účastníků, tedy zhruba čtvrtina z celkového počtu. Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění loni byl 1055 korun a na doplňkové penzijní spoření 1143 korun.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení.