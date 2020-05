V dubnu bylo v Česku 254 tisíc lidí bez práce, nejvíce za dva roky

V dubnu byla v ČR bez práce 254 tisíc lidí, což je nejvíce od března 2018. V evidenci přibývají především pracovníci ze služeb. Nezaměstnanost vzrostla z březnových tří procent na 3,4 procenta, potvrdil dnes Úřad práce ČR. O dubnových číslech hovořila již v pondělí ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní jsou data stále příznivá.

Na úřad práce nyní přicházejí především lidé, kteří pracovali například ve veřejném stravování, maloobchodu, velkoobchodu, hotelnictví, silniční nákladní dopravě nebo zprostředkování služeb. "Řada lidí vyčkávala s evidencí na ÚP ČR do doby, než se ujasní podmínky podpůrných programů, například určených OSVČ," uvedl ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín.

Hlásili se i ti, kteří v těchto oborech pracovali v zahraničí, například v Rakousku, Itálii, Německu nebo ve Švýcarsku. Jsou mezi nimi také pendleři či osoby samostatně výdělečně činné, většinou drobní podnikatelé a řemeslníci, kteří kvůli omezením přerušili v dubnu svou činnost.

Volných míst v dubnu proti předchozímu měsíci ubylo zhruba o 9500 na přibližně 333 tisíc. Situace kolem koronaviru ale zároveň vyvolala větší poptávku po některých profesích. Zaměstnavatelé hledají nové zaměstnance například v zemědělství, lesnictví, stavebnictví, v logistice, e-shopech a dále kvalifikované řemeslníky, řidiče, analytiky a vývojáře softwaru. "Je tedy dost vysoká šance, že v případě některých profesí propuštění zaměstnanci nastoupí rovnou k novému zaměstnavateli, aniž se dostali do evidence ÚP ČR," podotkl Karmazín.



Čísla ještě mohou narůst

Maláčová v pondělí uvedla, že až v dalších týdnech se uvidí, do jaké míry může počet nezaměstnaných narůst. "Největší přelom očekáváme na konci měsíce května a na začátku června," uvedla ministryně. Některé firmy plánují hromadné propouštění. Ve druhém pololetí by mohla skončit v práci až tisícovka zaměstnanců Sokolovské uhelné a podobný plán je i ve společnosti AGC.

Nejnižší míra nezaměstnanosti byla v dubnu v Praze, a to 2,4 procenta. Naopak v Moravskoslezském kraji bylo bez práce pět procent obyvatel. Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenalo v dubnu všech 77 okresů. Na Chebsku to bylo o 53 procent, v Praze-východ zhruba o 36 procent, na Karlovarsku pak přibližně o 35 procent. Nejvyšší podíl nezaměstnaných byl na Karvinsku, a to 7,6 procenta.

Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 0,8 uchazeče. Zaměstnavatelé měli v dubnu největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, montážní dělníky a pomocníky ve výrobě, uklízeče, obsluhu vysokozdvižných vozíků, řidiče nákladních automobilů, zedníky, kuchaře nebo pomocné manipulační pracovníky. Více než 70 procent volných míst je určeno uchazečům se základním či nižším vzděláním.

V evidenci úřadů práce byli nejčastěji uchazeči s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v dubnu 42,4 roku. Mezi evidovanými bylo 87 425 lidí nad 50 let, což je více než třetina všech nezaměstnaných.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 92 898 lidí, tedy téměř 37 procent všech uchazečů vedených v evidenci. V průměru to bylo 8475 korun.