V Jablonci odvolali primátora. Kroupa byl ve střetu zájmů

Zastupitelstvo v Jablonci nad Nisou odvolalo primátora Milana Kroupu zvoleného za ANO. Pro jeho odvolání bylo v tajném hlasování 18 z 29 přítomných zastupitelů. Návrh na doplnění programu jednání podal Štěpán Matek z dříve koaličního uskupení Společně pro Jablonec. Kdo Kroupu v čele druhého největšího města v Libereckém kraji nahradí, není zatím jasné. Volba nového primátora na programu zatím není a nikdo takový návrh nepodal. Kroupa nechtěl rozhodnutí zastupitelstva komentovat.

V čele Jablonce stála od loňského podzimu koalice tvořená ANO, Piráty, hnutím Společně pro Jablonec a jedním zastupitelem zvoleným za Novou budoucnost pro Jablonec. Dohromady měla v zastupitelstvu 17 mandátů ze 30. Rozpadla se v polovině srpna kvůli vnitřním neshodám. Důvodem byl ale také střet zájmů primátora. Ten jako jednatel firmy GREPA Networks vymáhá po Jablonci zaplacení dvou milionů korun za provoz městského kamerového systému v letech 2016 až 2018 a žádá odpuštění věcných břemen pro kabely položené v městských pozemcích.

Kroupa v minulých dnech opustil ANO. Hlavním důvodem je podle něj rozpad koalice, který považuje za své osobní selhání. K odchodu ho vedla také snaha nepoškozovat ANO, řekl v úterý Kroupa.

Premiér Andrej Babiš (ANO) při návštěvě Ústeckého kraje jeho rozhodnutí přivítal. "Takové lidi určitě nechceme, jsem rád, že se tak rozhodl," uvedl. Případné odvolání Kroupy je podle Babiše na komunálních politicích. "Pro mě je to neuvěřitelný příběh. Já vůbec nechápu, jak k tomu mohlo dojít. Ale já samozřejmě nemůžu znát všechny naše komunální politiky, je to otázka krajské organizace, ale pokud se tak rozhodl, je to pro nás jedině dobrá zpráva," řekl Babiš.

V Jablonci vyhrála loni na podzim ODS, která poslední dvě volební období ve městě vládla. Přestože v 30členném zastupitelstvu získala osm mandátů, skončila v opozici. Koalici se tehdy podařilo sestavit druhému hnutí ANO, které ve volbách získalo sedm míst v zastupitelstvu. Třetí skončili Piráti, kteří mají pět zastupitelů, čtyři získalo Společně pro Jablonec. V zastupitelstvu jsou také tři zástupci uskupení Starostové pro Liberecký kraj, dva za Novou budoucnost pro Jablonec a jeden z SPD. Sociální demokraté ani komunisté se do zastupitelstva nedostali.