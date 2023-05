V Jablonci opoziční politici z ANO a SPD kritizovali vedení města

Opoziční zastupitelé ANO, SPD a Pro Jablonec kritizují personální politiku vedení Jablonce nad Nisou. Koalice tvořená ODS, Piráty, Starosty pro Liberecký kraj a uskupením Společně pro Jablonec vyměnila za šest měsíců bez výběrového řízení ředitele několika městských organizací bez diskuse s opozicí. Novinářům to dnes řekl předseda zastupitelského klubu ANO David Mánek. Vedení města kritiku odmítá.

Podle opozice město dosadilo bez výběrového řízení do čela městské společnosti Sport Jablonec nad Nisou koaličního zastupitele Štěpána Matka (Společně pro Jablonec). Odvolalo ředitele Městské knihovny Zbyňka Dudu a zrušilo výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Kultura Jablonec. Ředitele Kultury Petra Vobořila vedení města odvolalo a nahradilo krizovým manažerem. "My ale nevíme, co se tam událo, že musel být odvolán, tyto informace nemáme," doplnil Mánek.

Opozice kritizuje špatnou komunikaci vedení města s opozicí. "I my jako opoziční zastupitelé bychom měli mít právo na informace, s námi se ale nikdo nebaví," doplnil lídr SPD a ředitel městské policie Michal Švarc. Nespokojeni jsou opoziční zastupitelé také s hospodařením města a nabíráním nových lidí na radnici, což podle nich bude znamenat deset až 12 milionů korun z rozpočtu navíc, a to v době, kdy by mělo město spíš šetřit než utrácet.

Vedení města kritiku odmítá. "Nároky na práci a odbornost pracovníků ve veřejné správě stále stoupají. To, co dříve stihnul člověk jeden, je už na náplň osob dvou. Proto je třeba občas přijmout člověka nového. To, co hnutí ANO nazývá plýtvání penězi, městu v budoucnu nemálo financí uspoří - vzniknou dlouhodobé koncepční materiály týkající se povrchů komunikací a chodníků, městského mobiliáře, vizuálního smogu nebo hospodaření s dešťovou vodou. Materiály, které pomohou při žádostech o dotace a tím přinesou městu finanční zdroje," řekla mluvčí radnice Jana Fričová.

Koalice také odmítá, že by za každou cenu měnila ředitele městských organizací. Podle Fričové se tak stává pouze v případě, že ředitel odmítne plnit zadané úkoly, jako to bylo v případě odvolání ředitele městské knihovny, nebo že se bude směřování a struktura organizace zásadně měnit. O tom diskutovali s ředitelem Kultury Jablonec už v závěru loňského roku. Třeba ředitel městského divadla Pavel Žur (Pro Jablonec) je na svém postu od roku 1999, ředitel nemocnice Vít Němeček (ODS) od roku 2004.