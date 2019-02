V Jablonci se přiotrávilo pět lidí oxidem uhelnatým

Pět lidí se v neděli odpoledne v Jablonci nad Nisou otrávilo oxidem uhelnatým. Dva byli dospělí, tři nezletilí. Informoval o tom mluvčí záchranné služby Michael Georgiev. Šlo podle něj zřejmě o únik plynu z plynového ohřívače karmy.

Poté co lékaři v nemocnici zjistili, že přiotrávení mají stále vysoké množství oxidu uhelnatého v krvi, převezli zraněné na specializovaná pracoviště do Liberce a do Kladna.

Georgiev podotkl, že posádky záchranné služby u sebe mají detektory na přítomnost oxidu uhelnatého. Záchranáři tedy znali příčinu otravy brzy po příjezdu.