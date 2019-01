V Japonsku vzniká projekt, který vyvolá umělé padání hvězd

Japonská vesmírná společnost Astro Live Experiences (ALE) chce v příštím roce pomocí speciálního satelitu předvést umělou meteorickou sprchu, jež se snese z vesmíru do zemské atmosféry. Na svém plánu, který charakterizuje jako zcela nový druh zábavy, spolupracuje s národní vesmírnou agenturou JAXA. Informoval o tom server The Independent.

JAXA už vypustila na orbit raketu Epsilon-4, která nesla první ze dvou mikrodružic, z nichž se následně uvolní drobné částečky (kuličky) napodobující pád hvězd. Tyto kuličky vyvolají takzvaný proces plazmové emise, který bude simulovat pád hvězd - meteorovou sprchu.

"Sky Canvas (nebeské plátno) je prvním projektem na světě, co se týče umělého zachycení padajících hvězd. Cílí na sjednocení lidí z celého světa, aby mohli být svědky bezprecedentní a společné zkušenosti. Využitím vesmíru jako našeho prostředí pro ukázku se snažíme světu představit zcela novou zábavu," stojí na oficiálních stránkách ALE.

Druhá mikrodružice se do vesmíru dostane koncem tohoto roku, přičemž celá show by se měla uskutečnit někdy v roce 2020. Napodobenina meteorové sprchy by měla být vidět zejména nad Hirošimou.