V Jihočeském kraji klesl počet nemocných s infekcemi dýchacích cest

Na jihu Čech za poslední týden klesl počet nemocných s akutními respiračními infekcemi. Nyní připadá na 100 tisíc obyvatel 1316 případů, což je o 13,1 procenta méně než o týden dřív. Pokles způsobily především jarní prázdniny, které zastavily šíření chorob dýchacích cest ve školách. Vyplývá to z aktuálních informací jihočeských hygieniků.

"Po dvoutýdenním nárůstu vidíme opět pokles, který je dán především razantním snížením počtu nových případů na Českobudějovicku, kde se ve srovnání posledních dvou týdnů snížila nemocnost výrazně o více než třetinu. Nejvíce nemocnost klesala mezi žáky základních škol, středoškoláky a mladými lidmi do 24 let. Je to obvyklý projev dopadu jarních prázdnin na nemocnost. V dalších jihočeských okresech s výjimkou Českokrumlovska však nemocnost poklesla jen velmi mírně nebo se mírně zvyšovala," uvedla ředitelka jihočeské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

Nejvyšší výskyt pacientů s akutními respiračními infekcemi je obvykle evidován ve skupině nejmenších dětí do pěti let. Mezi nimi připadá 3614 případů na 100 tisíc. "Nejvyšší nemocnost mezi jihočeskými okresy byla v desátém týdnu na Českokrumlovsku. V okrese jsme zaznamenali pokles počtu onemocnění na 1620 případů na 100 tisíc obyvatel. Nemocnost mírně rostla na Táborsku, Jindřichohradecku a Písecku," řekla ředitelka protiepidemického odboru jihočeských hygieniků Hana Bendíková.