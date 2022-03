V kauze údajných podvodů s dotacemi uložil soud nepodmíněné tresty i podmínku

V případu údajného podvodu s dotacemi na zaměstnávání zdravotně postižených lidí uložil pražský městský soud čtveřici obžalovaných tresty od 9,5 do 12 let vězení, pátého potrestal podmíněným trestem. V úterý to sdělil mluvčí soudu Adam Wenig. Rozsudek není pravomocný, čtyři z obžalovaných proti němu podali odvolání. Podle obžaloby způsobili státu škodu téměř 600 milionů korun.

Obžalobě čelí Miloslav Vít, Miroslav Černý, Aleš Michl, Šárka Alijová a Magda Šáchová. Vítovi a Černému soud minulý týden uložil dvanáctileté tresty, oběma také na deset let zakázal činnost ve statutárních orgánech společností. Alijovou a Šáchovou soud potrestal 9,5 lety vězení, Michlovi soud uložil tříletou podmínku s odkladem na pět let. Vítovi a Michlovi soud uložil i peněžitý trest šest milionů korun, Černý by měl uhradit 7,2 milionu korun. Oběma ženám soud nařídil zaplatit 400 tisíc korun.

V případu čelí obžalobě i 16 firem. Čtyřem z nich soud zakázal se ucházet či přijímat dotace na deset let, každé také uložil šestimilionový peněžitý trest. Zbylé obžalované firmy soud zrušil.

Státní zástupce tvrdí, že stíhané firmy fungovaly jen naoko a handicapovaní od nich větší část mzdy, na kterou stát přispíval, nedostávali. Společnosti podle státního zástupce dotace žádaly od úřadů práce v různých krajích. Chod firem podle dřívějších vyjádření žalobců sloužil pouze k získávání státních příspěvků na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Obžalovaní v minulosti u soudu vinu odmítli.

Víta a Černého soud nepravomocně potrestal za to, že jako členové organizované skupiny úmyslně v žádosti o poskytnutí dotace uvedli nepravdivé údaje. Alijová a Šáchová pak byly potrestány kvůli tomu, že podle soudu úmyslně usnadnily spáchání trestného činu. Michla soud odsoudil za to, že spáchání činu umožnil.

Vít, Černý, Alijová a Šáchová mají také podle rozsudku nahradit České republice škodu 581,5 milionu korun, Michl se má podílet na úhradě části této škody. Černý by pak měl nahradit státu dalších 18,7 milionu korun.