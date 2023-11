V Královéhradeckém kraji se do výstražné stávky zapojí více než polovina krajských školských organizací

V Královéhradeckém kraji se do výstražné stávky plánované na 27. listopadu zapojí 40 ze 72 krajských školských organizací. Stávky by se mělo zúčastnit zhruba 1800 zaměstnanců. Mnoho organizací stávku podporuje, ale aktivně se nezapojí. Například dětské domovy v kraji svůj provoz omezovat nebudou, řekl dnes ČTK mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Další desítky škol, které se připojí ke stávce, jsou zřizované městy. K protestu se připojí ve školách různou formou, některé zavřou úplně, jiné omezí výuku, vyplynulo z vyjádření odborářů a oslovených zástupců škol.

Školám vadí snižování objemu peněz, které by měly jít do školství. Největší obavy mají ze snížení objemu proplácených odučených hodin a také ze škrtů u nepedagogických pracovníků. "Úplně přeruší provoz zhruba 34 krajských škol," řekl Lechmann.

Podle předsedkyně sekce nepedagogických pracovníků celostátních školských odborů a bývalé předsedkyně královéhradecké krajské organizace Markéty Cermanové zhruba třetina všech škol v kraji, která oznámila, že se k protestu připojí, jsou základní a mateřské školy z menších obcí a měst. Zejména pro menší školy by podle kritiků snížení peněz do školství znamenalo výrazný pokles kvality výuky. "Menší školy budou změnami zasaženy nejvíce," řekla ČTK Cermanová.

Například ve stotisícovém Hradci Králové se do pondělní stávky zapojí 21 z 31 škol a školských zařízení zřizovaných městem. Z nich se 18 škol zapojí zcela a budou v pondělí uzavřené. Bez omezení provozu bude deset školských zařízení, především půjde o mateřské školy. Otevřené budou i obě základní umělecké školy, uvedla dnes hradecká radnice.

V patnáctitisícovém Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku se zapojí do pondělní stávky čtyři školy zřizované městem, zcela uzavřeny zůstanou ZŠ Schulzovy sady a ZŠ 5. května. "Jde nám především o to, aby se zabránilo dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání," uvedl ředitel ZŠ 5. května Radan Černý.

Stávku se jednáním nejen s odboráři, ale i koaličními partnery snaží odvrátit ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Podle Cermanové ale připojení většiny škol v kraji ke stávce zřejmě už nic nezabrání. Výstražná stávka škol bude součástí širších protestů naplánovaných Českomoravskou konfederací odborových svazů. Cílem je podle odborů získat více peněz pro školství na příští rok.

"Nevím, co by se muselo stát, aby se podařilo stávku odvrátit. V tuto chvíli nevidím nic, co by k tomu vedlo," řekla v úterý ČTK Cermanová.

ČTK řekla, že u nepedagogických zaměstnanců ve školství panuje ještě větší nespokojenost než u učitelů. "Je velmi důležité, aby všichni zaměstnanci ve školství táhli za jeden provaz. Dělení na učitele, další učitelské profese a na nepedagogy by byla chyba. Všechny změny stejně v konečném důsledku dopadnou na všechny zaměstnance ve školství," uvedla Cermanová.