V Krkonoších dnes skončila lyžařská sezona. Naposledy se lyžovalo v areálu ve Špindlerově Mlýně. O Velikonocích tam přijelo kolem 3000 lidí. ČTK to řekla mluvčí špindlerovského areálu Vendula Kalenská.

"Největší návštěvnost byla v pátek a sobotu. Počasí bylo hodně jarní, ve Špindlerově Mlýně se teploty pohybovaly kolem 15 stupňů, svítilo sluníčko, ačkoliv písek ze Sahary trochu zkazil počasí i tam," řekla Kalenská.

Skicentrum mělo otevřeno na Horních Mísečkách a Medvědíně. Na Medvědíně bylo kolem 30 centimetrů sněhu, na Mísečkách to bylo méně.

"Díky tomu, že jsme ve vyšších polohách, tak se nám jako jednomu z mála areálů povedlo udržet sezonu až do Velikonoc. Z nadmořské výšky jsme těžili, velkou práci zastali sněhaři a rolbaři, kteří dokázali provoz na sjezdovkách udržet, co to šlo," řekla Kalenská.

Návštěvnost za celou sezonu je podle mluvčí slabší, než provozovatel plánoval. Chybělo proti jiným letům zhruba 20.000 lyžařů. "Udělal to především měsíc únor. V prosinci a lednu bylo počasí i návštěvnost velmi dobré. První únorový turnus jarních prázdnin začalo pršet a návštěvnost hodně spadla," řekla mluvčí.

SkiResort Černá hora - Pec ve východních Krkonoších měl otevřeno do neděle. Na Velikonoce přijely tisíce lidí. Krásné počasí využili k jarním výletům, návštěvě atrakcí, jako je bobová dráha v Peci nebo Stezka korunami stromů Krkonoše, a řada z nich vyrazila také na poslední lyžování, uvedla mluvčí resortu Zina Plchová.

Lyžařskou sezonu areál zakončil v neděli na Černé hoře, kde také začínala. Pro lyžaře byla otevřená zkrácená sjezdovka Anděl a také dětská sjezdovka Sporty. V Peci pod Sněžkou se sjezdovka Hnědý vrch uzavřela v sobotu. V neděli tam byla pro pěší v provozu pouze sedačková lanovka.

"Poslední lyžování ve SkiResortu si během Velikonoc nenechaly ujít stovky lidí. Dnes byla v provozu kabinková lanovka Černohorský Express pro pěší. Ta se znovu rozjede o víkendech 6. a 7. dubna a také 13. a 14. dubna v čase od 09:00 do 17:00. Následně ji čeká pravidelná odstávka. Do provozu se vrátí od května," řekla mluvčí.

V Krkonoších platí první lavinový stupeň z pětibodové škály. Na hřebenech je 60 až 90 centimetrů sněhu. Více sněhu je ve žlabech, odtrhových zónách a na severních a stinných svazích. Jižní úbočí jsou téměř bez sněhu. Teploty se pohybují na hřebenech nad nula stupni Celsia přes den i v noci. Sněhová pokrývka je mokrá až podmáčená.