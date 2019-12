V Liberci se srazily tramvaje, jeden vůz skončil na boku.

V Liberci v Dolním Hanychově se dnes ráno srazily dvě tramvaje, zadní vůz jedné soupravy se převrátil na bok. Při nehodě utrpěl šok jeden z řidičů tramvaje, záchranná služba ho převezla do nemocnice v Liberci.

Provoz na trati byl přerušen skoro čtyři hodiny, řekla mluvčí dopravního podniku Martina Poršová. Škoda se předběžně odhaduje na půl milionu korun. "Poškození převráceného vozu je značné," dodala Poršová.

Nehoda se stala kolem 6:00 u točny tramvaje nedaleko základní školy Ještědská. "Jedna souprava zajížděla do točny a druhá jela shora z Horního Hanychova. A ten co jel shora, naboural do zadního vozu toho, co jel do točny. Proč se tak stalo, zatím nevíme," uvedla Poršová.

V soupravě zajíždějící do točny byl v předním voze jeden cestující se psem, ve druhé soupravě cestovalo šest lidí. "Nikomu z cestujících se nic nestalo," uvedl liberecké policie Vojtěch Robovský. Okolnosti a příčiny nehody vyšetřují dopravní policisté, dodal.

Místo tramvají jezdily skoro do 10:00 v úseku Rybníček - Horní Hanychov náhradní autobusy.