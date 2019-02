V Lounech objevili více než tunu drůbežího se salmonelou

Ve 1200 kilogramů mražených kuřecích stehen z Polska našli veterináři salmonelu. Zásilku objevili ve velkoobchodním skladu Petr Novotný - Gastroplus v Lounech. Veterináři nyní zjišťují, kam maso dále šlo, část zásilky byla distribuovaná do stravovacích služeb. ČTK to sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Kontaminovaného masa může být více, stejná šarže šla i do Královéhradeckého, Zlínského a Olomouckého kraje. Zboží vyrobila polská firma Inter-Natural 2000.

"Ve čtvrtek už ve firmě už nejsme, takže se k situaci nemůžeme vyjádřit. Podrobnosti poskytneme já, nebo majitel firmy v pátek," řekl ČTK obchodní ředitel lounské firmy Lukáš Vopršel.

České úřady se v poslední době zabývaly problémy s polským hovězím masem, kde se našla salmonelóza. Od čtvrtka kvůli němu platí mimořádná veterinární opatření, podle kterých se musí hovězí z Polska před uvedením na trh na salmonelu testovat v akreditovaných laboratořích. Nyní se objevilo i drůbeží s choroboplodnými zárodky.

"Uvedených 1200 kilogramů kuřecího masa bylo součástí zásilky stejné komodity téhož původu o celkové hmotnosti 4800 kilogramů. Veškeré nedistribuované mražené drůbeží maso, celkem 3940 kg, bylo zajištěno a uskladněno odděleně a čeká se na laboratorní výsledky," dodal mluvčí. V drůbežím mase bývá salmonela častěji než v hovězím.

Bakterie salmonely vyvolávají průjmové onemocnění. Lze je zničit dostatečným tepelným opracováním potravin. Do organismu pronikají výhradně ústy, vylučují se stolicí, případně močí. Nákaza se přenáší potravinami nebo prostřednictvím nemytých rukou.