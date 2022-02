V neděli přibylo nejméně případů covidu za posledních šest týdnů, bylo jich 4267

Zdravotní pojišťovny zaplatí za testování na covid-19 za letošní leden a část února téměř 3,5 miliardy korun. To je 38 procent toho, co činily náklady na... více

Stát by se měl podle odborníků z Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) připravovat na podzimní vlnu covidu i další pandemie. více

Ministerstvo zdravotnictví

Příští týden od Česka dorazí vakcína proti covidu od Novavaxu

Příští týden by měla do Česka dorazit vakcína proti covidu-19 od firmy Novavax. Pokud by měla ČR vakcín přebytek, daruje je státům, které jich mají nedostatek. více