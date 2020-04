V některých obcích lidé oblékli kroje. Tradic se nechtějí vzdát

V některých obcích jsou tradice silně zakořeněné a jejich obyvatelé se jich nechtějí vzdát. Například v Němčičkách na Břeclavsku chasa tradičně vyráží na takzvaný mrskut v krojích. Někteří obyvatelé obce si tak tuto krojovanou tradici nenechali ujít ani letos, ale pomlázkou se vyplácelo doma. Minimálně v rodině Jiřího Stávka.

Kroj v pondělí oblékl on, jeho žena Šárka i synové František a Kryštof. "Je to tradice, tak proč od toho upustit. Já mám kroj rád, a když je příležitost ho ukázat, udělám to. Jsem rád, že to tímto způsobem můžu předat i dětem," řekl Stávek. Krojovaný tak dnes byl i celý "akt" vymrskání.

Stávek se syny letos také pletl pomlázky. Ale jen malé. Chasa v Němčičkách je známá svými obřími pomlázkami, které dosahují několika desítek metrů. V roce 2016 se Němčičtí zapsali i do české knihy rekordů s pomlázkou dlouhou 66,66 metru, kterou 14 lidí pletlo šest hodin. "Letos se ale žádná obří žila kvůli opatřením nepletla. Snad příští rok," doufá Stávek.

K vládním opatřením kvůli koronaviru uvedl, že jsou nutností. "Bylo by samozřejmě lepší, kdyby ten vir vůbec nebyl a i Velikonoce proběhly normálně, ale nedá se nic dělat. Je to takové, je to je," uvedl Stávek.

V mnoha obcích v Jihomoravském kraji se v pondělí na "šlahačku" nechodilo tak, jak je to zvykem, i někteří starostové obyvatelům doporučili rozhlasem nebo na webu, aby lidé zůstali doma. Důvodem jsou opatření zavedená vládou kvůli šíření zákazy novým typem koronaviru.