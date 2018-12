V Olomouci zemřel ve věku 93 let válečný veterán Oldřich Vladař

Ve věku 93 let zemřel v neděli 23. prosince ve Vojenské nemocnici Olomouc válečný veterán Oldřich Vladař, který byl za druhé světové války členem odboje. Sdělil to ředitel Vojenské nemocnice Olomouc Martin Svoboda. Vladař byl členem boskovické partyzánské skupiny Vela vedené kapitánem Josefem Dřímalkou a Heřmanem Hrubým. Podílel se na diverzních akcích na železnici, komunikacích a telegrafním spojení.

"Po osvobození absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě, ale jeho nadějná důstojnická kariéra byla ukončena počátkem 50. let pro jeho negativní postoj ke vstupu do KSČ," uvedl Svoboda.

V polovině 50. let byl Vladař povolán zpět do armády, jelikož bylo třeba ustanovit vedoucího vojenské katedry při olomoucké lékařské fakultě. Současně vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a v roce 1965 získal titul inženýra. "Do služebního důchodu odešel v roce 1980. Do hodnosti plukovníka ve výslužbě byl povýšen v roce 2005 a až donedávna se aktivně účastnil pietních akcí a přednášek pořádaných veteránskými organizacemi," podotkl Svoboda.

Poslední rozloučení s plukovníkem Vladařem bude 3. ledna v obřadní síni krematoria v Olomouci-Neředíně.