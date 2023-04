V Ostravě pokračuje koaliční vyjednávání, ANO by mohlo získat celkem 5 mandátů

V Ostravě dnes pokročila vyjednávání o nové koalici. Hnutí ANO dostalo nabídku na další post v radě města, nemělo by ale primátora. V jedenáctičlenné městské radě by tak mělo pět mandátů. Zda se novou koalici podaří sestavit a jakou bude mít případnou podobu, nyní záleží na rozhodnutí hnutí ANO. Vyplývá to z vyjádření lídra Spolu Martina Dohnala a lídra hnutí Ostravak Lukáše Semeráka. Předsedkyně hnutí ANO Hana Tichánková dnešní výsledek jednání odmítla komentovat a s novináři se vůbec nechtěla bavit. Další koaliční jednání je plánováno na čtvrteční podvečer. Schůze ostravského zastupitelstva se koná za týden ve středu.

V Ostravě se vedou jednání o podobě nové koalice, protože dosavadní se rozpadla kvůli štěpení ANO. Byli v ní ještě Spolu a Piráti. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu ztratila koalice většinu. Osm zastupitelů včetně primátora Tomáše Macury původně zvolených za hnutí ANO utvořilo nový klub Nezařazení, který se nyní přejmenoval na JDETO!!!, a 13 zastupitelů zůstalo v původním hnutí ANO.

V posledních dnech o možném vzniku nové koalice jednalo hnutí ANO s uskupením Spolu, hnutím Ostravak, Starosty pro Ostravu a Piráty. Jednání ale nikam nevedla, protože se subjekty nedokázaly shodnout na rozložení sil v jedenáctičlenné městské radě ani na primátorovi. Hnutí Ostravak, které v koaličním vyjednávání vystupuje v dvojbloku se Starosty pro Ostravu a má tak společně 12 mandátů, dnes přišlo s nabídkou, že se vzdá jednoho místa v radě ve prospěch hnutí ANO.

V jedenáctičlenné radě by tak hnutí ANO mělo pět míst, uskupení Spolu tři zástupce a dvojblok Ostravaka a Starostů pro Ostravu by obsadil zbývající tři místa. "Myslím si, že jsme našli konsensus, do kterého se vejdeme všichni. Ta poslední otázka, která je ve hře, je post primátora, kdy ANO dostalo kolektivní nabídku od nás všech vyjma Pirátů. Bude na klubu ANO, zda tuto nabídku zváží a přijme ji nebo ne," řekl po jednání Dohnal. Dodal, že pokud hnutí ANO bude s návrhem souhlasit, mohla by jednání o koalici být do posledního detailu uzavřena v horizontu několika dní. "Pokud ne, tak jsme v bodě nula a budeme to muset začít hrát někde jinde," podotkl Dohnal. Domnívá se, že vznesená nabídka vyvažuje post primátora, o který uskupení Spolu, které má v zastupitelstvu devět mandátů, dále usiluje.

"Naše vstřícné gesto spočívá v tom, že jsme vedli diskusi o dvou věcech. Jednak o zastoupení jednotlivých subjektů v radě města, tak o pozici primátora. Byly zde dvě sporné otázky a my jsme vyšli vstříc v tom, že jsme numericky z našeho nároku slevili a dali jsme hnutí ANO k dispozici jednu naši imaginární pozici. Máme za to, že z těch dvou nevyřešených otázek dneska zůstala pouze jedna," uvedl Semerák. Dodal, že všichni nyní čekají na to, až nabídku hnutí ANO projedná na svém klubu. "Výsledek je v zásadě možný dvojí, a to že hnutí ANO akceptuje nabídku křesla v radě navíc a současně tedy sleví z požadavku na primátora, nebo ne," řekl Semerák.

Podle Dohnala i Semeráka účast Pirátů v případné koalici záleží na hnutí ANO. Oba politici poukazovali na to, že ANO v jednáních postupovalo spolu s Piráty a je tedy jen na nich, zda nabídnuté místo navíc budou chtít přenechat Pirátům nebo si ho ponechat pro hnutí ANO. Koalice je možná s Piráty i bez nich. Bez účasti Pirátů by měla většinu 34 mandátů, s Piráty by to byla převaha 37 hlasů.