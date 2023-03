V pardubické MHD budou kamery, poslouží jako důkaz v případě incidentů

Ve vozech městské hromadné dopravy v Pardubicích budou přibližně do konce roku kamery. Budou monitorovat případné incidenty a sloužit jako důkazní materiál. Mohou působit i preventivně. Řekl to provozně technický náměstek dopravního podniku Petr Drápalík.

"Je to trend po celé republice, spoustu dalších podniků vybavuje vozy kamerovými systémy. Není to proto, že bychom chtěli někoho šikanovat, špehovat, ale chceme chránit cestující, řidiče a revizory," řekl Drápalík.

Podle zástupců podniku incidentů přibývá. Nedávno například jeden muž rozbil okno a vypadl za jízdy ven. Před příjezdem městské policie stihl pak rozbít pěstí ještě další okna. Stalo se to na Masarykově náměstí. "Pokud bychom měli záznam, významně by nám ulehčilo zjistit, co se uvnitř stalo," řekl ředitel podniku Tomáš Pelikán.

Loni se také stalo neštěstí po pádu cestující. Autobus prudce zabrzdil, seniorka ve věku 75 let spadla. Zemřela po několika dnech v nemocnici. Policie pak hledala svědky události. Kamerový záznam by podle Drápalíka pomohl. "To byl jeden z důvodů, proč jsme začali o kamerách uvažovat," řekl náměstek.

Kamerové záznamy bude podnik prohlížet jen v případě nehody, někdy si třeba cestující stěžují, že vozidlo jelo na červenou, což kamery potvrdí, nebo vyvrátí. Budou monitorovat vnitřek vozu i jeho okolí.

Podnik má kolem 130 vozů, kamerami vybaví všechny, náklady budou 17 milionů korun bez DPH, velkou část zaplatí dotace. Projekt by mohl být hotový do konce roku.

Kamery jinak ve vozech už jsou, sledují ale jen dveře, aby řidič viděl, kdo ještě nastupuje a vystupuje. Podle Drápalíka jsou takto běžně vybavené novější vozy, které podnik v posledních čtyřech pěti letech pořizoval.