V pátek bude v Česku až 30 stupňů, přijdou ale také silné bouřky

Pátek by měl být v Česku letošním prvním takzvaně tropickým dnem. Meteorologové očekávají, že nejvyšší teploty vystoupají až na 30 stupňů Celsia. Zároveň se ale k večeru od západu zatáhne a dorazí bouřky, ojediněle i silné. O víkendu by už mělo pršet méně, teplotní maxima ale nebudou tak vysoká jako v pátek. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V pátek bude nejprve většinou polojasno s ojedinělými přeháňkami, které budou ale k večeru zesilovat. Bouřky by měly zasáhnout hlavně severozápad a sever Čech, zřejmě především Karlovarský a Ústecký kraj. Meteorologové počítají s tím, že ve čtvrtek ještě předpověď upřesní.

Sobota bude ještě zpočátku zatažená a místy se vyskytne občasný déšť, vyloučené nejsou ani bouřky. Postupně se ale vyjasní. Nejvyšší denní teploty by měly být 20 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 26 stupňů. Přes den bude foukat silnější vítr s nárazy o rychlosti více než 50 kilometrů za hodinu. K večeru bude slábnout.

V neděli má být většinou polojasno, přeháňky jen ojediněle. Maximální teploty by se neměly dostat přes 23 stupňů Celsia. Vát bude jen slabý vítr. Podobné počasí očekávají meteorologové i v pondělí ovšem s tím, že by později na západě mělo začít slabě pršet.

Déšť by mohl alespoň trochu zlepšit stav sucha, které v současné době Česko trápí. Projevuje se v půdě, řekách i v podzemních vodách. "Nejvýraznější půdní sucho je na jižní Moravě, kde panuje vysoká míra rizika, ale střední míra rizika je i v Praze," uvedl ve středu ČHMÚ. Průtoky řek jsou většinou jen na 20 až 60 procentech květnového průměru. Výjimkou je hlavně povodí horního Labe, kde jsou průtoky průměrné až mírně nadprůměrné. "Také hladina podzemních vod v mělkých vrtech je na většině území silně podnormální s výjimkou západních Čech, částí Vysočiny a Slezska," sdělil ČHMÚ.

Na sucho si v uplynulých dnech stěžovali například zemědělci nebo ovocnáři. Pokud nezaprší, může sucho úrodu ohrozit. Sadů s umělou závlahou je velmi málo. "Máme za sebou poměrně suchou a teplou zimu a jaro s nedostatkem srážek, které pokračuje. Nepříznivý stav umocňují současné vysoké teploty. Pokud v nejbližší době významněji nezaprší, může sucho úrodu významně ohrozit," řekl na začátku týdne předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.