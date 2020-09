V pátek dostalo ředitelské volno jenom minimum žáků

Ředitelské volno bude mít v pátek zhruba 15 procent základních škol v Česku. Zhruba polovina z nich ale zabezpečí fungování školních družin. Řekl to předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Volno nedá asi 85 procent základních škol a důvodů mají několik.

Ředitelé si volno chtějí pošetřit na dobu, kdy ho budou opravdu potřebovat, do roka mohou mít takových dnů pět. Jako další důvod Černý zmínil i tlak rodičů nebo námitku ředitelů, že by bylo lepší o uzavření škol rozhodnout centrálně.

Předseda asociace, která sdružuje ředitele asi 200 základních škol, si počty zjišťoval v anketě. Odpovědělo mu zatím asi 120 ředitelů, anketa byla anonymní. V Česku je zhruba 4200 základních škol.

Podobný údaj má i Pedagogická komora ČR, podle jejíhož odhadu v pátek neotevře mezi deseti a 20 procenty škol. "Většina škol ředitelské volno nevyhlašuje. Část hlavně pražských škol ho vyhlásila na pátek, některé na úterý, další až v pátek 2. října kvůli volbám," řekl prezident Pedagogické komory Radek Sárközi. Z mateřských škol podle Pedagogické komory téměř žádná v pátek nezavře, ze středních škol pak zavřou některé školy v Praze a Středočeském kraji. Podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové v pátek neotevře asi dvacítka gymnázií.

Zavřou spíš školy v červených regionech

"Je to spíš podle regionu, zavřou spíš školy v červeném a oranžových regionech podle semaforu," řekl Sárközi. Některé školy ale prodlouží víkend místo pátku o úterý. Zdůvodňují to tím, že tak budou mít školy i rodiče více času se na změnu připravit. Ředitelé škol si podle něj stěžují na tok informací. Poté, co se doporučení ministra zdravotnictví objevilo v médiích, začali rodiče do škol volat, jak to s pátečním vyučováním bude. Učitelé a ředitelé ani neměli čas se s informací seznámit.

Volby do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu se konají příští týden v pátek a v sobotu. Školy jsou často využívány jako volební místnosti. Podle Černého to ale pro školy znamená spíše zkrácení páteční výuky než den volna.

Černý je zároveň ředitelem základní školy v Klánovicích, která v pátek volno žákům udělí. "Nám se to hodilo, i případy covidu se u nás objevily, ale chápu ředitele, kteří to volno nedají," řekl Černý. Podle zjištění z předchozích dnů budou mít v pátek ředitelské volno jihlavské základní školy, základní školy v Novém Jičíně, většina škol v Karlových Varech nebo dvě školy v Přerově. V Říčanech u Prahy mají žáci volno už ve čtvrtek a budou ho mít i v pátek, vedení města volno školám doporučilo kvůli šíření koronaviru. Na 3. ZŠ U Říčanského lesa je v karanténě část žáků i učitelů, nákaza se objevila v pedagogickém sboru. Ve Středočeském kraji ředitelské volno na pátek vyhlásily také školy v Sulicích a Odoleně Vodě u Prahy nebo Nečíně na Příbramsku.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v úterý uvedl, že by ředitelé škol měli zvážit vyhlášení ředitelského volna na pátek 25. září, aby vznikl spolu s pondělním svátkem čtyřdenní víkend a čas na útlum epidemie koronaviru. Radiožurnál ve čtvrtek uvedl, že podle informací ministerstva školství je aktuálně kvůli výskytu koronaviru zcela uzavřeno přes 70 škol v Česku a dalších 490 má v karanténě minimálně jednu třídu.