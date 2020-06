V pátek se méně testovalo, přibylo 35 nových případů nákazy

Míra nezaměstnanosti ve Spojených státech v květnu překvapivě klesla na 13,3 procenta z dubnové hodnoty 14,7 procenta. Oznámilo to v pátek americké... více

Turistika a koronavirus

Do 15. června chce velká většina států EU otevřít hranice

Velká většina států Evropské unie chce otevřít hranice uvnitř unie do 15. června, všechny nejpozději do konce měsíce. Otevření vnějších hranic společenství by... více