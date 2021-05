V pobytových sociálních zařízeních zřejmě bude muset být požární signalizace

Pobytová sociální zařízení zřejmě budou muset být ze zákona vybavena požární signalizací. Předpokládá to pozměňovací návrh Leo Luzara (KSČM), který ve středu schválila Sněmovna v takzvaném změnovém zákonu k návrhu nového stavebního zákona. V budovách s nejvýše 50 klienty by podle novely postačila čidla. Zařízení s vyšším počtem klientů by musela instalovat elektrickou signalizaci. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Luzarův pozměňovací návrh se týká také požárního zabezpečení nemovitých kulturních památek. "Cílem předloženého návrhu je zakotvení jasných podmínek pro včasnou výstrahu před mimořádnými událostmi u zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby a u památkově chráněných staveb," stojí ve zdůvodnění.

Povinnost by platila i pro současná zařízení sociálních služeb. Musela by ji splnit do tří let od účinnosti zákona. Elektrická požární signalizace pobytových zařízení sociálních služeb i nemovitých památek by mohla být bezplatně napojena na pult centralizované ochrany hasičů.

Ve Sněmovně je před druhým čtením obdobná samostatná novela. Skupina poslanců ji předložila v reakci na loňský tragický požár ve Vejprtech na Chomutovsku. V domově pro mentálně postižené při něm zemřelo na místě osm lidí, další muž následně v nemocnici. Požár ve Vejprtech patří mezi nejtragičtější v Česku.

Schválený pozměňovací návrh také zavádí členění budov do kategorií z hlediska požární bezpečnosti. Luzar řekl, že navíc zachovává závazné stanovisko hasičů při povolování staveb.