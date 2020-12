V pondělí by mohlo být jasněji, zda vláda povolí provoz skiareálů

Vláda by se pravděpodobně v pondělí měla domluvit, zda povolí provoz lyžařských středisek, případně od kterého data. Manuál s pravidly pro skiareály je téměř hotový, domlouvají se poslední detaily. Novinářům to ve čtvrtek při svém výjezdu po pražských obchodních centrech řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Podmínky pro provoz zimních areálů bude podle Havlíčka dokončen do několika hodin. Připravuje ho ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s hygieniky a ministerstvem zdravotnictví. "Klíčové bude to, jestli přijmeme myšlenku, že je otevřeme," řekl Havlíček. Zatím podle něj rozhodnutí nepadlo a není jasné, jakou cestou se Česko vydá.

Rakousko lyžování umožní od 24. prosince, sjezdovky plánuje otevřít také Polsko. Naopak Itálie či Francie jsou zastánci uzavření skiareálů přes vánoční svátky. Podle Asociace horských středisek (AHS) by ČR měla prosazovat samostatnou racionální cestu a dodržovat přijatý protiepidemický systém (PES).

Havlíček řekl, že vláda měla obavu zimní střediska nyní otevřít vzhledem k návratu žáků do škol i dalšímu uvolňování. Ve svém posledním usnesení tedy rozhodla, že vleky a lanovky musí zůstat zavřené zatím do 12. prosince, kdy má skončit nouzový stav.

"Můj názor je, že by se (skiareály) mohly otevřít," uvedl dále. Dodal, že by to muselo být jedině za striktních pravidel, a to nejen pro vleky, fronty u nich nebo systému u parkovišť a půjčoven. Musí se týkat i restaurací a barů, které ke střediskům náleží a mohou být potencionálním ohniskem nákazy.

AHS dříve uvedla, že zákaz užití lyžařských vleků do 12. prosince považuje za politické rozhodnutí, které je neodůvodněné a neadekvátní. Každý den uzavření a zejména nejistota ohledně zahájení zimní sezony podle AHS znamená kromě ekonomických ztrát také negativní dopady na zaměstnanost nejen ve skiareálech, ale i v ubytovacích, stravovacích a dalších navazujících službách.