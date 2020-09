V Praze je i díky přistěhovalcům a dětem přes 1,3 milionu obyvatel

Počet obyvatel Prahy se za letošní první pololetí zvýšil o 2711, hlavní město jich ke konci června mělo téměř 1,327 milionu. Dvě třetiny nových obyvatel se přistěhovaly, zbytek přírůstku obstaraly narozené děti, kterých bylo víc než zemřelých. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Hlavní město je po Středočeském kraji druhým nejlidnatějším krajem v Česku.

Pololetní přírůstek počtu obyvatel v Praze je méně než poloviční než před rokem. Počet narozených a zemřelých se výrazně nezměnil, proti loňsku ale zhruba o 3000 lidí ubylo přistěhovalých a zároveň se zvýšil počet lidí, kteří z metropole odešli.

Do Prahy se letos od začátku roku do konce června přistěhovalo 18 286 lidí, z metropole naopak odešlo 16 440 obyvatel. Stěhováním tak počet Pražanů stoupl o 1846 lidí. Z jiných regionů Česka do Prahy přišlo 9402 lidí, zbytek byl ze zahraničí. Z Prahy do jiných částí republiky zamířilo 11 359 lidí, ostatní odešli do ciziny.

Obyvatel hlavního města přibylo také díky tomu, že méně lidí zemřelo, než se narodilo. Za první pololetí v Praze přišlo na svět 7086 dětí a zemřelo 6221 lidí. Takzvaný přirozený přírůstek tedy činil 865 lidí.

Do manželství v Praze za šest měsíců letošního roku vstoupilo 1583 párů, téměř o polovinu méně než za stejné období loňského roku. Pořádání svateb letos na jaře zablokovala opatření proti šíření nového typu koronaviru. Snížil se také počet rozvodů na 1187 za pololetí, loni jich ve stejné době bylo 1301.

V celé republice se počet obyvatel za první pololetí zvýšil o 5203, v Česku tak žije 10,699 milionu lidí. Nejlidnatější zůstal Středočeský kraj, v němž na konci června žilo téměř 1,392 milionu lidí. Následuje Praha. Víc než milion obyvatel mají ještě Moravskoslezský a Jihomoravský kraj.