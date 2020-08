V Praze na Václavském náměstí bylo otevřeno odběrové místo

Na Václavském náměstí v centru Prahy se v pátek v poledne otevřelo nové odběrové místo, kde se lidé mohou nechat otestovat na nákazu novým koronavirem. Turisté díky tomu nebudou muset cestovat přes celé město, aby se nechali vyšetřit, řekl mluvčí pražského magistrátu Tadeáš Provazník. Proti výběru místa se ohradila Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která v sousední budově provozuje Českou stavební akademii.

"Praha má díky tomuto odběrové místo v centru, které slouží pro lidi, kteří potřebují například test do zahraničí a pro turisty, kteří dosud kvůli testu cestovali po celé Praze. Takto mají v centru, kde se většinou nacházejí, možnost se nechat otestovat na místě v docházkové vzdálenosti," řekl Provazník.

Odběrové místo ve spolupráci s pražským magistrátem provozuje soukromá laboratoř GHC Genetics, jejíž pracovníci odběry prostřednictvím PCR testů, tedy testů výtěrem z nosohltanu, provádějí. Test bude podle lékaře GHC Adama Gemrota samoplátce stát 1750 korun. Výsledky testování budou samoplátcům i indikovaným známy do 24 hodin. Místo je v provozu denně od 8.00 do 18.00.

Podle dřívějšího vyjádření náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) měly být výsledky testů samoplátcům za příplatek k dispozici do dvou hodin. Tato služba však na Václavském náměstí k dispozici zatím nebude. "Výsledky do dvou hodin poskytujeme na Letišti Václava Havla. Jedná se o expresní vyšetření za 7500 korun a na Václavském náměstí ho zatím poskytovat neplánujeme," vysvětlil Gemrot.

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství se ohradila

Proti umístění odběrového místa do budovy s číslem popisným 29 vystoupila Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. V sousedním domě provozuje vzdělávací a výstavní centrum Česká stavební akademie. K jeho prostorům se podle předsedy správní rady nadace Jana Fibigera mohou návštěvníci centra a studenti a pedagogové akademie dostat pouze průchodem přes dům, v němž se od pátku odebírají vzorky samoplátcům i osobám s žádankou od lékaře. "Narychlo vybudované prostory odběrného místa vyvolávají veliké obavy o zajištění bezpečnosti a zdraví pro naše posluchače a návštěvníky," uvedl v dopise Fibiger. Doplnil, že umístění infekčního provozu na hojně navštěvované Václavské náměstí lze považovat za pochybné.

Podle mluvčího magistrátu by osoby pohybující se v okolí odběrového místa být ohroženy neměly. Provazník v reakci na vyjádření nadace uvedl, že na odběry by do centra metropole měli chodit zvláště lidé bezpříznakoví, tedy zdraví a nevykazující jakékoliv známky onemocnění.

Na přípravě odběrového místa se podílela i pražská hygienická stanice. Podle její ředitelky Zdeňky Jágrové se nachází v lokalitě, kde je ho v současné době skutečně zapotřebí. "Najít vhodné umístění, které by vyhovovalo požadavkům, přitom bylo obtížné. Odběrové místo bude využíváno primárně bezpříznakovými lidmi, kteří potřebují doklad o svém zdravotním stavu," potvrdila.

V Praze nyní podle seznamu na webu ministerstva zdravotnictví odebírá vzorky na testy na koronavirus deset nemocnic a soukromých laboratoří. Na většině míst testují pacienty indikované hygienickou stanicí i samoplátce.