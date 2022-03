V Praze se srazily nákladní vlaky, záchranáři ošetřili muže s bolestí zad

Na železniční trati mezi stanicemi Praha-Vysočany a Horní Počernice se ve čtvrtek dopoledne srazily dva nákladní vlaky společnosti ČD Cargo. Jedna z lokomotiv vykolejila, provoz v místě nehody byl do odvolání zastaven, uvedla na twitteru Správa železnic.

Pražská záchranná služba ošetřila lehce zraněného šestapadesátiletého muže, kterého s bolestí zad odvezla do nemocnice. Další tři lidi vyvázli z nehody bez zranění. Podle prvních informací jeden ze strojvůdců zřejmě projel návěstidlo v poloze Stůj zakazující jízdu.

"Mezi stanicemi Praha-Vysočany a Horní Počernice došlo ke srážce dvou nákladních vlaků a k vykolejení jedné z lokomotiv. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému a drážní hasiči. Provoz je až do odvolání zastaven," sdělili správci železnic. Odhadovanou výši škody na trati a vlacích zatím neuvedli. Jeden z vlaků podle zveřejněných fotografií převážel osobní automobily.

Záchranná služba na místo srážky vlaků kromě dvou posádek, lékaře a inspektora vyslala také letecké záchranáře, nakonec lehce zraněného muže přepravila do Fakultní nemocnice Bulovka sanitkou. "Další tři osoby byly bez zranění, naši pomoc nepotřebovaly," dodali záchranáři.

Generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera řekl, že nákladní vlaky se srazily u odbočky Skály v 9.55. Jeden z vlaků podle něj pravděpodobně projel návěstidlo zakazující jízdu. Inspektoři, kteří dorazili na místo, budou zjišťovat, proč nezastavil či zda na soupravě nebyla technická závada.

Vlaky nyní nejezdí mezi Vysočany a Horními Počernicemi a také do Satalic, uvádí web Českých drah (ČD). Cestující mohou využít metro či autobusy MHD, kde budou uznávány jízdenky ČD. V omezeném rozsahu funguje náhradní autobusová doprava v úseku Metro Černý Most - Nádraží Horní Počernice a zpět. Vlaky by se mohly na trať podle odhadů vrátit do 16.00. Srážka se stala v místě, kde byl kvůli rekonstrukci trati omezený provoz.