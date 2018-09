V Praze začaly oslavy založení Československa. Orloj v provozu

Po více než půl roce oprav byl v pátek odpoledne do provozu uveden staroměstský orloj. Jeho spuštěním započaly oslavy 100 let Československa, které vyvrcholí 28. října. Program před staroměstskou radnicí začal v ve tři čtvrtě na šest, kdy se z oken rozezněly fanfáry, orloj se pak spustil o čtvrt hodiny později. Na opravený orloj se přišly podívat stovky lidí, část Staroměstského náměstí přímo před budovou radnice se tak zcela zaplnila.

Apoštolové, kteří z nových vitrážových okének na orloji vyjeli přesně v šest hodin odpoledne, dostali v dílnách novou povrchovou úpravu. Před demontováním byla na orloji plechová okénka ze sedmdesátých let minulého století, instalací skleněných se orloj vrací k původní podobě.

Ve staroměstské radnici v pátek zároveň započala výstava mapující rekonstrukci věže radnice. Veřejnosti bude přístupná od soboty. "Fotografie dokumentují pražskou, a věřím, že nejen pražskou, ale i evropskou historii," řekl na zahájení radní Jan Wolf (KDU-ČSL/Trojkoalice).

Technologie do podoby z 19. století

"Orloj, tak jak jste ho viděli, je nejstarší mechanický stroj na světě. To, co je za astrolábem, je nejstarší dílo lidských rukou, které se už přes šest set let pohybuje. Nic podobného na světě není," doplnil autor projektu rekonstrukce radnické věže, architekt Petr Malinský.

Orloj se kvůli opravám zastavil letos osmého ledna, kompletně demontován byl poprvé od poválečných let. Mechanika stroje se vrací do podoby z šedesátých let 19. století. Elektrický pohon z roku 1948 byl při rekonstrukci nahrazen původním mechanismem, konopnými lany navíjenými na dřevěné lanové bubny, díky nimž bude orloj poháněn tak, jak byl původně.

Oslavy vzniku Československa jsou koncipovány jako měsíční festival v ulicích. Výročí připomínají vedle výstav, koncertů, divadelních představení a happeningů také audio a videospoty v televizi, rozhlase a na internetu. Oslavy vyvrcholí v posledních říjnových dnech mimo jiné vojenskou přehlídkou, otevřením opraveného Národního muzea a tradičním udělováním státních vyznamenání.