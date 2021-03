V projektu Sázíme budoucnost lidé vysadili přes milion stromů

V projektu Sázíme budoucnost lidé vysadili dosud přes milion stromů, do výsadby se zapojilo víc než 32 tisíc dobrovolníků. Nové stromy rostou na 2670 místech. V tiskové zprávě to v pondělí uvedl David Kopecký z Nadace Partnerství, která za zrodem iniciativy stojí. Projekt oficiálně začal v polovině předloňského září, cílem je vysadit za pět let deset milionů stromů mimo les.

Lidé vysadili dosud 1,064 milonu stromů. "Nejoblíbenější jsou mezi lidmi výsadby alejí s 1088 akcemi, populární jsou také solitéry, zelené oázy nebo sady. Nejvíce akcí najdeme ve Středočeském a Jihomoravském kraji," uvedla za nadaci Barbora Chmelová.

Nejčastěji lidé sázejí listnaté druhy, vévodí duby, lípy a javory. Nejaktivnější jsou města a obce s 1106 výsadbovými akcemi, následují veřejné instituce a spolky a neziskové organizace. Právě obce přitáhly na své výsadby také nejvíce dobrovolníků, celkem 10 817. Přes 10 tisíc lidí se podařilo zapojit i ve firmách.

Sázelo se například v Kosticích na Břeclavsku, kde rostou dvě nové aleje. "Už před rokem jsme díky financím z Nadace Partnerství vysadili alej do lužního lesa a v roce 2020 jsme pokračovali s výsadbou nové aleje na ulici U Stadionu, která je přístupovou ulicí ke sportovnímu areálu v severozápadní části obce," uvedla místostarostka Vladimíra Požgayová.

Kdo chce sázet letos, má možnost získat od nadace grant až 60 tisíc tisíc korun. Na větší projekty do 250 tisíc korun nabízí prostředky také stát prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.