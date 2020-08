V rouškách a s omezeným počtem lidí budou asi i maturitní plesy

Opatření proti šíření koronaviru zřejmě těžce postihnou letošní plesovou sezonu. V rouškách a s omezeným počtem účastníků se podle nynějších pravidel budou odehrávat například i maturitní plesy, pokud je studenti nezruší. Pro sály, které plesy hostí, by to byla další rána.

"Pro maturitní plesy platí od 1. září stejné podmínky jako pro jakékoliv jiné vnitřní hromadné či kulturní akce. To znamená: kapacita účastníků na vnitřních hromadných akcích zůstává stejná jako doposud, tedy 500 osob. Nově je nutné nasadit roušku na všech vnitřních hromadných akcích bez ohledu na počet účastníků," řekla Klára Doláková z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.

Například v Sokolově jsou termíny pro maturitní a další plesy zamluveny minimálně od jara, mnohdy i déle dopředu. Podle ředitele Městského domu kultury Ladislava Sedláčka zatím pořadatelé termíny neruší, ale pokud by se tak kvůli nastaveným podmínkám stalo, přišel by sokolovský dům kultury o další peníze. "Už tak jsme na hraně a to by byla další rána," řekl.

Jestli plesy skutečně budou, se budou muset rozhodnout hlavně studenti, kteří plesy pořádají. Nejde přitom o málo peněz. Pronájem prostor v sokolovském Hornickém domu pro maturitní ples pro dvě maturitní třídy vyjde zhruba na 95 tisíc korun a studenti mohou prodat kolem 1000 až 1200 lístků. Podle oslovených studentů, by při počtu maximálně 500 lidí sotva vyšly lístky na nejbližší rodinu maturantů. Zisk z prodeje by pak chyběl na zaplacení nákladů na ples.