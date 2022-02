Válek: Brzy by mohla skončit povinnost nosit respirátor na hromadných akcích

Povinnost nosit respirátor by mohla nejdříve skončit zřejmě pro hromadné akce či třeba diváky na sportovních utkáních, později v MHD a nejpozději asi ve zdravotnických zařízeních a domovech pro seniory. Plán postupného odkládání respirátorů ve středu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) představí vládě. Řekl to při příchodu na jednání.

Válek na dotazy novinářů řekl, že jeden z bodů, které vládě předkládá, se bude týkat postupného odkládání respirátorů. "Budeme se bavit o řadě míst, na kterých se postupně přestanou nosit roušky, bude to krok po kroku. Nejvíce nebezpečné je přestat nosit roušky například ve zdravotnických zařízeních, to asi každý chápeme," uvedl . "Na posledním místě budou zdravotnická zařízení a domovy důchodců, kde je nutná ochrana vyšší. (...) Když si vezmu hromadné akce, hokejové zápasy tam asi není potřeba nutnost nošení roušek prodlužovat donekonečna. Čím dřív to uvolníme, tím lépe," dodal.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) při příchodu na jednání uvedl, že omezení, která se týkají hromadných akcí, by mohla být zrušena od 1. března. Podle něj se zdá, že to epidemická situace umožní. "Věřím, že tento vývoj nastane," poznamenal. O odložení respirátorů na kulturních akcích se podle něj vede debata.

Například koncertů se nyní může účastnit 1000 lidí, pokud sedí. Pokud má sál větší kapacitu, je možné využít nad 1000 sedících polovinu maximální kapacity. Diváci musejí mít respirátor, mohou si ho odložit, pokud konzumují jídlo a pití.

Vláda bude podle úterního vyjádření mluvčího ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba debatovat také o záměru ukončit od března proplácení preventivních PCR testů ze zdravotního pojištění. Tyto testy lidé využívají například při cestování. Bezplatné by zůstaly jen testy na základě žádanky od lékaře či hygienické stanice. Ministr Válek minulý týden uvedl, že bude s pojišťovnami jednat o hrazení jednoho preventivního PCR testu měsíčně.