Válek si chce ponechat úvazek v nemocnici, na ministerstvo si vezme Jakoba

Po nástupu Vlastimila Válka (TOP 09) na ministerstvo zdravotnictví by měl mít komunikaci s novináři na starosti bývalý mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob. Jaké další spolupracovníky si s sebou Válek vezme, zatím není jasné.

Některé odborníky oslovil a čeká na jejich odpověď. Na ministerstvu by chtěl vytvořit samostatný úsek, který by se věnoval podpoře zdraví. I po nástupu do křesla ministra zdravotnictví si plánuje ponechat malý úvazek ve Fakultní nemocnici Brno, kde nyní vede Kliniku radiologie a nukleární medicíny. I nadále by chtěl také působit na brněnské lékařské fakultě.

Na dotaz, zda už má představu o personálních změnách na ministerstvu, Válek uvedl, že se chce nejprve nynějších zaměstnanců ministerstva, a to především náměstků, zeptat, zda chtějí na úřadě působit i v době mimo epidemii covidu-19. "Ta situace v uplynulém roce a něco vedla k tomu, že tam opakovaně došlo k obměnám a řada lidí, co tam nastupovala, vlastně nenastupovala jako do funkce na ministerstvu, ale jako krizoví covidoví manažeři nebo odborníci. A já potřebuju vědět, jestli ti lidi chtějí dlouhodobě pracovat na ministerstvu zdravotnictví," řekl. Úředníci na ministerstvu by podle něj měli udržovat kontinuitu a fungovat nehledě na to, kdo je zrovna ministrem. "To byla velká chyba současné vlády a přímo premiéra, že do toho zasahoval a měnil ten aparát až do úrovně náměstků," poznamenal.

Jako spolupracovníka, který by měl mít na starosti komunikaci, si chce Válek na ministerstvo vzít Ondřeje Jakoba, který je bratrem poslance a starosty Roztok Jana Jakoba. Na dotaz, zda už má potvrzené i další spolupracovníky, Válek řekl, že mu pomoc přislíbil například bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger, ředitel Ústřední vojenské nemocnice v Praze Miroslav Zavoral či biochemik Jan Konvalinka. Nikdo z nich ale nechce na ministerstvu přímo působit. "S řadou lidí o tom diskutuju, řada lidí slíbila, že to zváží," uvedl budoucí ministr.

Válek by také chtěl, aby na úřadu vznikl samostatný úsek, který by se věnoval podpoře zdraví. "Ministerstvo zdravotnictví se dlouhodobě soustředí na péči o nemocné. Zcela chybí péče o zdravé," konstatoval. Usiluje i o to, aby bylo možné z evropských dotací podporovat lokální producenty, kteří budou dodávat kvalitní potraviny do zdravotnických a sociálních zařízení a do škol. "Výsledek by mohl být, že se zlepší výživa dětí, seniorů, v nemocnicích, ve státní správě. Nebude k tomu potřeba potravinový koš, budeme se bavit o jiných parametrech hodnocení kvality výživy," řekl. Připomněl, že zdravotní pojišťovny v současnosti přispívají mimo jiné lidem s celiakií na bezlepkovou stravu či lidem s jinými poruchami na bezlaktózové potraviny. "Pojďme udělat to, ať jsou tato jídla dostupná hlavně dětem ve školách kdekoliv a ať škola může podle seznamu dostat peníze přímo od té pojišťovny," uvedl.

Válek už v minulých dnech v rozhovorech pro jiná média zmínil, že by agendu, která se věnuje výživě, mohla mít na starosti nynější hlavní hygienička Pavla Svrčinová. "Ano, i to je možné," potvrdil . Válek ocenil dřívější působení Svrčinové ve vedení moravskoslezské hygienické stanice. Hygienici v kraji loni v létě rozhodli s okamžitou platností o zavedení přísných opatření, přičemž za to čelili kritice ze strany vedení kraje i ministerstva. Tehdy se podle Válka Svrčinová "nenechala zlomit". "Nevím, kde je problém. Pokud si s ní nepromluvím mezi čtyřma očima, tak to nezjistím. Nevím, co ona chce dál," poznamenal.

Válek rovněž zopakoval, že z politického náměstka Milana Blahy chce udělat řádného náměstka, který bude mít se svým týmem na starosti elektronizaci a kyberbezpečnost.

Ve Fakultní nemocnici Brno by si Válek chtěl i po nástupu na ministerstvo nechat malý úvazek, aby mohl jako radiolog dělat některé odborné výkony. Předpokládá, že řízením kliniky bude místo něj pověřen nynější primář Marek Mechl. "Samozřejmě budu mít dál úvazek na lékařské fakultě, musím zkoušet atestace, musím dál garantovat akreditaci oboru," dodal.