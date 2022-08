Ve školkách loni přibylo dětí, nadále ale ubývá mladších tří let

Ve školkách loni přibylo dětí, meziročně jejich počet stoupl asi o 2900 na 360 490. Množství tříletých či mladších dětí se nicméně opět snížilo, jejich úbytek pokračoval čtvrtým rokem za sebou. Naopak podíl dětí šestiletých a starších dětí, tedy těch s odkladem školní docházky, v mateřinkách vzrostl.

Na tiskové konferenci to ve středu řekla pracovnice Českého statistického úřadu (ČSÚ) Vendula Kašparová. Statistiky podle ní zatím nezahrnují válečné běžence z Ukrajiny, kteří od jara přišli do českých škol.

"Mezi posledními dvěma školními roky došlo k mírnému nárůstu počtu dětí v mateřských školkách. Dětí přibylo ve všech věkových skupinách vyjma opět skupiny mladší tří let, ve které zase došlo k úbytku," uvedla. Již loni ČSÚ upozornil, že počet dětí mladších tří let ve školkách ubývá, přestože jejich zastoupení v populaci mírně stouplo. Mezi roky 2018/2019 se podíl dětí mladších tří let v mateřinkách snížil z 12,5 procenta na 9,1 procenta v minulém školním roce.

Mezi roky 2019 a 2021 v mateřských školách hlavně kvůli úbytku tříletých a mladších dětí dětí kleslo i celkové množství předškoláků. Tento úbytek mohly podle Kašparové ovlivnit epidemie covidu-19, ale i navýšení rodičovského příspěvku k lednu 2020. "Řada rodičů si pak prodlužovala rodičovskou dovolenou, čerpala příspěvek (od státu) dál a děti mladší tří let do školky neposílala," vysvětlila.

Největší podíl tříletých či mladších dětí mají soukromé školky. V těch bylo podle Kašparové mladších tří let pětina dětí. V církevních a veřejných školách tyto děti tvořily desetinu všech dětí.

V předškolním vzdělávání zároveň loni pokračoval trend růstu počtu dětí s odkladem povinné školní docházky. Jejich podíl ve školkách se mezi uplynulými dvěma roky zvedl z 6,8 procenta na 7,4 procenta, počet se zvýšil z 24 751 na 26 919, což Kašparová označila za výraznější nárůst. "Zde se mohlo odrazit to, že řada rodičů měla obavy, jak bude školní rok 2020/2021 vypadat, zda dojde opět k uzavírkám škol a zda se první třídy nebudou potýkat s distanční výukou," řekla. Odklad podle ní mohly děti dostávat i proto, že se za poslední dva roky nestihli dobře připravit na vstup do prvního ročníku.

Děti s odkladem školní docházky mohou navštěvovat mateřské školy i přípravné třídy základních škol. Přípravné třídy jich podle ČSÚ loni navštěvovalo 15 procent.

O děti ve školkách se podle statistik ČSÚ loni staralo 33 800 vyučujících, mezi nimi 0,7 procenta mužů. Počet učitelů se v posledních deseti letech zvýšil o 26 procent, což je vyšší nárůst než jaký byl u počtu tříd a dětí. "Na jednoho učitele tak v uplynulém školním roce připadalo necelých 11 dětí a na jednu třídu 21,5 dítěte," řekla Kašparová. Hodnoty obou ukazatelů se podle ní postupně snižují.